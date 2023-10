Cengiz Kurtoğlu'nun cezası belli oldu: Üç yıla kadar hapsi isteniyordu

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. Aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu'nun, Mustafa Can'a yumruk attığı iddia edilmişti. Olaylı gecenin ardından işletmeci Mustafa Can şikayette bulunması üzerine Cengiz Kurtoğlu hakkında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Cengiz Kurtoğlu ve şikayetçi Mustafa Can katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.Duruşma savcısı önceki celse sanık Cengiz Kurtoğlu'nun haksız tahrik altında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 5 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.Mütalaaya karşı söz verilen şikayetçi avukatı İsmail Uğurlu, "Dosya değerlendirildiğini de suç sabittir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanığın ifadelerinden anlaşıldığı üzere doğrudan sanığa bir söylem yoktur. Haksız tahrik yoktur" dedi. Sanık Cengiz Kurtoğlu'nun avukatı Burcu Gündüz Battal ise, "Davaya konu olayda tarafların karşılıklı atışmaları sonucunda müvekkilimin tahrik edilmesi sonucunda yaşanan tartışmadır. Tanık beyanları da bunu desteklemektedir" diye konuştu.Mahkeme, sanık Cengiz Kurtoğlu'nun "Basit yaralama" suçunu işlediğinin sabit olduğunu, ancak olayı hangi tarafın başlattığı konusunda şüphe olmasından sanığın faydalanması gerektiğini de dikkate alarak bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Kurtoğlu ayrıca "Hakaret" suçundan bin 160 lira adli para cezasına çaprıtıldı. Mahkeme, iki suçtan da hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi. Kurtoğlu 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlemezse hakkındaki hüküm düşecek.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Kasım 2021'de doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturduğu ve orada tanıştıkları yer aldı. Şikayetçi Mustafa Can'ın, sanatçı Orhan Gencebay hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilen iddianamede, Cengiz Kurtoğlu'nun Can'a yönelik sinkaflı küfür ve hakarette bulunduğu ve yüzüne yumruk attığı belirtildi. İddianamede, müştekinin beyanında sanığın elindeki bıçak ile saldırdığı yönünde şikayet etmiş olsa da olay yerindeki kameralardan iddianın asılsız olduğu tespit edildiği anlatıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun ifadesinin yer verildiği iddianamede, Mustafa Can'ı uygun bir dilde uyardığını fakat hakaretlere devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapattığını bu esnada tırnağının çizmiş olabileceğini ileri sürdü. Cengiz Kurtoğlu'nun "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Önceki duruşmaya katılan sanık Cengiz Kurtoğlu, karşılıklı olarak bağrıştıklarını, ama herhangi kötü bir söz söylemediğini ve fiziksel temasta bulunmadığını ileri sürerek "Sadece elimle ittim. Elimde herhangi bir cisim yoktu. Katılanın yüzüne bıçakla vurduğum iddiasını kabul etmiyorum. Yaralama ve hakaret suçlarını kabul etmiyorum" demişti. Duruşma çıkışı Kurtoğlu basın mensuplarının soruları üzerine "Duyanlara duymayanlara" diye cevap vermişti.