Başkan Erdoğan'dan, Destici'ye tebrik telefonu

BBP'den yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, hafta sonu yapılan 12'nci Olağan Kurultay'da BBP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Destici'yi teflonla aradı. Destici'yi tebrik eden Erdoğan, Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek Filistin'e destek mitingine Destici ve tüm BBP'lileri davet etti. Destici, mitinge büyük bir memnuniyetle katılacaklarını belirterek, Erdoğan'a kongreye gönderdiği mesajı, tebrik telefonu ve mitinge daveti için teşekkür etti.