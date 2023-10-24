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Bakan Göktaş: 8'inci Aile Şûrası’nı Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştiriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Cumhuriyetimizin 100. yılında ‘Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz’ ana temasıyla düzenleyeceğimiz 8'inci Aile Şûrası Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 26-27 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek” dedi.

Ekleme: 24.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 24.10.2023 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş: 8'inci Aile Şûrası’nı Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştiriyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumuna verdiği özel önem doğrultusunda aile politikalarının ve aileye dair sosyal hizmetlerin ulusal ölçekte ele alındığı bir platform oluşturması bakımından Aile Şûralarının önemli bir geleneği temsil ettiğini ifade ederek, son şûranın 2019 yılında 'Aileye Değer, Türkiye'ye Değer' temasıyla toplandığını hatırlattı.

Aile kurumunun ve aile içinde edinilen değerlerin korunmasına yönelik olarak bütüncül bir yaklaşımla yürütülen, kapsamlı ve sistemli çalışmaların ülke açısından önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla bakanlık olarak faaliyetlerini çok yönlü bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi. Göktaş, 'Aile kurumun güçlenmesi, değerlerin korunması ve karşı karşıya kaldığı tehditlerle mücadeleye dair sağlam bir vizyon geliştirebilmek amacıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz' ana temasıyla düzenleyeceğimiz 8'inci Aile Şûrası Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 26-27 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Şûra'nın kazanımlarının kalıcı olacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, şûra hazırlık çalışmaları kapsamında sahanın ihtiyaçlarının belirlenmesi, taşra teşkilatındaki personelin ve yerel paydaşların da tespit ve önerilerinin alınması için bakanlık olarak 81 ilde Aile Çalıştayları düzenlediklerini hatırlatarak, bunlara ilave olarak 15 bini aşkın hanede gerçekleştirilen saha çalışmasının şûra temalarının ve komisyon içeriğinin oluşmasına önemli katkı sağladığını vurguladı.

ŞûRA TEMALARI 6 KOMİSYONDA TARTIŞILACAK

Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek şûrada, müzakere konularının 6 başlıkta toplandığını belirterek, ' 'Nüfus ve Demografi: Yaşlanan Bir Dünyada Aileyi Yeniden Düşünmek', 'Çevre ve İklim: Muhtemel Krizler Karşısında Aile', 'Aile ve Hukuk: Kurumlar Arası İş birliği', 'Dijitalleşme Sürecinde Aile: Kriz mi, Fırsat mı?', 'Sosyal Kalkınma ve Aile: Sosyal Refahın Adil Paylaşımı', 'Yaşam Döngüsü ve Aile Dayanıklılığı: Aileyi Güçlendirmeye Yönelik Öneriler' başlıklarında 200 aşkın katılımcıdan oluşan 6 komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlarda iki gün boyunca yürütülecek görüşmelerin içeriği, daha sonra titizlikle değerlendirilerek aile ile ilgili bütüncül politikalarımıza yön verecek' dedi.

'2024-2028 AİLENİN GÜÇLENMESİ VİZYON BELGESİ VE EYLEM PLANI'NA KAYNAK OLUŞTURACAK'

Oluşturulan 6 komisyonda toplam 220 katılımcının müzakerelerinin, aile merkezli sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin bütünlüğünün güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirten Göktaş, şunları kaydetti:
'Hem şûra hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz 81 il çalıştayının ve saha araştırmasının sonuçları hem de 8'inci Aile Şûrası boyunca elde edilen tüm veriler 2024 yılında yayınlayacağımız Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na güncel ve güvenilir bir kaynak olacak. Bu belgenin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşların aile ve evlilik kurumu ile aile bireylerinin güçlenmesine yönelik takip edilecek stratejileri, hedefleri ve faaliyetleri içermesi planlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz' diyerek toplumumuzun temeli olan ailenin güçlendirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi ve uygulanması için çalışmaya devam edeceğiz.'
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