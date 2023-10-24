Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılan "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatında yer alan personelin sergilediği yüksek profesyonellik ve beceriden memnuniyetle bahsedilen görüşmede, devlet başkanları arasındaki düzenli temasların ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne dikkat çekildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin düzenlediği 'Mustafa Kemal Atatürk 2023' ortak tatbikatının 'Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmak için Bakü'de bulunan Güler'in Aliyev'le bir araya geldiği bildirildi.Açıklamada, görüşmede Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda olduğu gibi askeri alanda da başarıyla geliştiği kaydedildi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılan 'Mustafa Kemal Atatürk 2023' tatbikatında yer alan personelin sergilediği yüksek profesyonellik ve beceriden memnuniyetle bahsedilen görüşmede, devlet başkanları arasındaki düzenli temasların ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne dikkat çekildi.Azerbaycan'ın eylülde Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonuna da değinilen görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri ilişkiler hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.