Antalya’da piton paniği: Bahçe kapısında görünce gözlerine inanamadı

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında meydana geldi.Delikli demir kapıya kahverengi renkte ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın dolandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar yılanı cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.Görüntü çeken bir vatandaş, ”Sitenin demir kapısına sıkışmış şekilde bir yılan, boğa yılanı herhalde, ben Antalya'nın yerlisiyim böyle bir şey görmedim. 1,5 metre kadar var, boğa yılanı olarak tahmin ediyorum” diyerek, endişesini dile getirdi.Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye yılanı zarar vermeden titizlikle bulunduğu yerden yavaş yavaş çıkardı. Bir fileye alınan yılan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilmek üzere götürüldü. Rahat bir nefes alan vatandaşlar ise evlerine giriş yaptı. Yılanın evde de bakılabilen Ball Python (top piton) olduğu tahmin ediliyor.