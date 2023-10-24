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Ali Yerlikaya duyurdu: FETÖ operasyonunda 611 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen kıskaç operasyonlarında 611 şahıs yakalandığını duyurdu .

Ali Yerlikaya duyurdu: FETÖ operasyonunda 611 şüpheli yakalandı
Ekleme: 24.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 24.10.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Ali Yerlikaya duyurdu: FETÖ operasyonunda 611 şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'yle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Yapılan operasyonlarla birlikte vatandaşın üzerinde kurşun sıkan hainlere göz açtırılmıyor.

Son operasyonu ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM), Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinesinde ve MİT Başkanlığının desteğiyle FETÖ'ye yönelik 77 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç' operasyonlarında, 611 şüpheli şahısın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

77 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen kıskaç operasyonlarında 611 şahıs yakalandı.

Halkımızın üzerine acımasızca ateş açan, Gazi Meclis'imizibombalamaktan geri durmayan, çaldıkları sınav sorularıyla milyonlarca gencimizin geleceğini çalmaya çalışanları affetmeyeceğiz.

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta FETÖ'nün güncel ve finans yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda:

Terör örgütünün il, eğitim ve finans yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, gaybubet evlerinde saklanan, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olan, yardım eden, bylock kullanıcısı veya içeriklerde adı geçen, FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen şahıslar tespit edildi. Söz konusu şahısların ise; yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken farklı ülkelere ait sahte kimlik ve pasaport kullandıkları, örgüte öğrenci kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptıkları, bu çalışmalarda öğrenci ve ailelerini not ederek örgüt üst yönetimine raporladıkları, öğrenci evleri açarak ev abisi, ablası ve bölge talebe mesulü görevlendirdikleri, illere eğitim danışmanı, ilçe, esnaf sorumluları ve muavenet mesulleri görevlendirdikleri, yeniden kamuya ve askeri okullara öğrenci yerleştirebilmek adına evler açarak ders çalıştırma faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt içerisinde kopmaları engellemek adına izdivaç-katalog evliliklerini devam ettirdikleri, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü şahısların etkin pişman olmalarını ve ailelerinin örgütten kopmalarını engellemek için örgüt paralarını ailelere aktardıkları, finansal yapılanma kapsamında gizliliğe önem vererek, kamera olmaması nedeniyle örgüte ait paraların dağıtımını halka açık yerlerde ve AVM'lerin lavabolarında elden teslim ettikleri belirlendi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız.

Aziz milletimizin duası ve destekleriyle retöt örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.
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