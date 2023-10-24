Aksaray-Ankara yolunda kaza! Kamyonet ve işçi servisi çarpıştı

Aksaray-Ankara karayolu 15'inci kilometresinde hayvan yüklü kamyonet ile işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı.Her iki aracın şarampole devrildiği kazada, 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Minibüste sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kamyonetin kasasındaki hayvanlardan bazılarının telef olduğu belirtildi.