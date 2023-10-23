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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Siz kimsiniz ki insanlara merhamet ölümü verebiliyorsunuz?'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail-Filistin savaşına dair açıklamalarda bulunan Gökçek, İsrail'e tepki gösterdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Siz kimsiniz ki insanlara merhamet ölümü verebiliyorsunuz?'
Ekleme: 23.10.2023 - 23:56 Güncelleme: 24.10.2023 - 00:53 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Siz kimsiniz ki insanlara merhamet ölümü verebiliyorsunuz?'
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail-Filistin savaşına dair açıklamalarda bulunan Gökçek, İsrail'e tepki gösterdi.

İSRAİL, İLK KEZ HASTANELERİ HEDEF ALMIYOR!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek,'İsrail geçmiş zaman diliminin içerisinde de hastanelere saldırdı. O hastanelere yapmış olduğu saldırıların sonucunda başına hiçbir kötü şey gelmedi. Bunu dünyanın gözü önünde yaptı. Bugün de hastaneleri yine bombalıyorlar ve bu bombaladıkları hastanelerle alakaları yokmuş gibi davranıyorlar.' dedi.

İSRAİL, ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR!

Osman Gökçek, 'Çocukları, kadınları, hastanedeki masum insanları, yaralı insanları öldürmeye kalkarsanız, bununla alakalı dünyanın ayağa kalkması kadar normal bir hadise yok. Ama bu hadiseyi hâlâ kendilerinin yapmadığı yönünde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.'

'Gazze'den yöneltilen füzelerin zaten Demir Kubbe tarafından yok edildiği buradaki görüntülerde gösteriliyor. Hepsi imha ediliyor. Hiçbiri kalmıyor. Bu görüntüler bittikten sonra tekrar orada bir patlama gerçekleşiyor ve bu patlama dediğimiz de İsrail'in oraya göndermiş olduğu füze yüzünden oluyor. Hastaneye karşı bir saldırı gerçekleşiyor.'

'Bu kadar dünyanın gözü önünde, kameraların gözü önünde yapılan bu hain saldırıyı, göz göre göre hâlâ 'biz yapmadık' diyorlar.' şeklinde konuştu.

İSRAİL, DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SUÇ İŞLİYOR!

'Uluslararası suçların neler olduğuna baktığımız zaman en önemli işlerden bir tanesi, askeri olmayan sivil hedeflere karşı kasten saldırı düzenlenmesi, uluslararası bir savaş suçudur. Yine savunmasız ve askeri hedef oluşturmayan kent, köy ve yerleşim yeri ve binaların bombalanması ve bu yerlere herhangi bir amaçla saldırılması da aynı şekilde bu kuralların içerisinde geçerli olanlardan bir tanesi.'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'Siz kimsiniz ki insanlara merhamet ölümü verebiliyorsunuz?'

SİZ KİMSİNİZ Kİ İNSANLARA MERHAMET ÖLÜMÜ VEREBİLİYORSUNUZ?

İsrail'in küstah açıklamaları hakkında konuşan Osman Gökçek,'Hastaneyi vuruyorlar ve bunu 'oradaki insanların imkanı yok tedavi olmaya' diyerek onlara merhamet ölümü hediye ettiklerini söylüyorlar. Bu nasıl bir vahşettir.'

'Ölümün merhameti ne demektir. Siz kimsiniz ki insanlara ölümle ilgili bir merhamet verebiliyorsunuz? Bunların bu sapık düşüncesinin hangi seviyede olduğunun en büyük göstergesidir.' diyerek İsrail'e tepki gösterdi.
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