ABD'li senatörden tehdit gibi açıklama: Kara saldırısı siviller için felaket olacak!

ABD'de Demokrat Senatör Peter Welch, İsrail'in Gazze'ye düzenlemeyi planladığı kara harekatının olası sonuçlarına dair endişelerini açıkladı. Senatör Welch, "Yakında gerçekleşmesi beklenen bir kara saldırısının, Gazze'deki masum Filistinliler için felaket olacağından ve rehineleri kurtarmaya yönelik yoğun çabaları tehlikeye atacağından şüphe yok" ifadesini kullandı. Kara saldırısının Gazze'deki vahim koşulları daha da kötüleştireceği uyarısında bulunan Welch, İsrail'in, Gazze'de yaşayan, aralarında 1 milyon çocuğun da bulunduğu Filistinli sivilleri koruma sorumluluğu olduğuna da vurgu yaptı."İNSANİ KOŞULLAR GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR"Welch, şimdiye kadar 5 binden fazla Filistinlinin öldüğünü de belirterek "Gazze'deki insani koşullar çok kötü ve her geçen gün daha da kötüleşiyor" açıklamasını yaptı. Aralarında kadın ve çocukların olduğu 1 milyon Filistinlinin yerlerinden edildiğini vurguladı.Welch, yerlerinden edilen Filistinlilerin başını sokacakları bir yerleri olmaksızın, gıda, su ve ilaç gibi temel gereksinimlerden de yoksun bırakıldığı ifadelerini kullandı.Senatör Welch, Birleşmiş Milletlerin (BM) yardım çabalarının ise halihazırda ihtiyaçları karşılayamadığına açıkladı.