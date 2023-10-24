7 ildeki FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Türkiye genelinde Kıskaç Operasyonu gerçekleştirildi. Elazığ, Aydın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı tarafından yazılmış örgütsel doküman, 19 market alışveriş kartı, 52 bin 60 Euro, 6 bin 940 Sırp Dinarı, 300 Dolar, 1 Dolar ve dijital materyaller ele geçirildi.