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Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, başta ABD olmak üzere arkasına aldığı Batı desteğiyle soykırıma devam ediyor. Algı operasyonu ve yalanlarına Batı medyasını alet eden, Gazzeli sivillere uyguladığı katliamın izlerini örtbas etmeye çalışan İsrail, uluslararası platformlarda sesini yükseltenler için de karalama kampanyası yürütüyor. İsrail'in susturma operasyonunun yeni hedefi ise İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg oldu. Sosyal medyada Gazze halkı için dayanışma çağrısında bulunan Thunberg için, İsrail'den flaş bir karar geldi.

Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!
Ekleme: 23.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!
İsrail Gazze'ye yönelik yaptığı katliamlara 17. günde devam eden İsrail, kendine arka çıkan Batı medyasıyla insanlık suçlarını gizlemeye çalışıyor. Gazze'ye sivil yerleşim, hastane, okul ayırt etmeksizin bomba yağdıran İsrail, bin 700'ü aşkın çocuğu da katletti. Buna rağmen Batı medyasında 'mağduru oynayan' işgalci İsrail, uluslararası platformlarda vahşete sesini yükselten isimler içinse karalama kampanyası yürütüyor.

Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, geçtimiz günlerde Filistin'e destek için grev başlattıklarını duyurmuştu. Thunberg, sosyal medya platformu X'ten 'Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz.' paylaşımında bulunmuştu.

Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!

İSRAİL OPERASYON BAŞLATMAKTA GECİKMEDİ

Thunberg, 'Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor.' ifadesini kullanmıştı. Thunberg'in paylaşımın ardından ABD medyasına konuşan ordu sözcülerinden Arye Sharuz Shalicar, aktivisti açık açık hedef göstermişti. 'Bana göre gelecekte herhangi bir şekilde Greta'yla özdeşleşen herkes terör destekçisidir. Greta'nın İsrail'deki katliamlar hakkında tek kelime etmeden Gazze'yle dayanışma göstermesi, terörü halının altına süpürdüğünü gösteriyor' ifadelerini kullanmıştı.

Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!

Thunberg'in Gazze çağrısını alıntılayan resmi İsrail devlet hesabı, 'Greta Thunberg; Hamas masum İsraillileri katleden roketleri için sürdürülebilir malzemeler kullanmıyor. Hamas katliamının kurbanları arkadaşların olabilirdi. Sesini yükselt.' sözlerini kullanmıştı.

Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!

Gazze'ye verdiği destek nedeniyle dört koldan saldırıya geçen İsrail, bir karara imza attı. Greta Thunberg'in adının, Filistin'e destek verdiği nedeniyle İsrail'deki tüm ders kitaplarından kaldırılacağı öğrenildi.

Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!

Jerusalem Post'un haberine göre İsrail Milli Eğitim Bakanlığı, dünyanın en ünlü iklim aktivisti olarak bilinen Thunberg'i müfredattan tamamen sildi.


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