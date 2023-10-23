Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 4 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslardan 1'i ifadesi akabinde serbest bırakılırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili birimlere teslim edilirken, 1 şüphelinin ise gözaltı işleminin devam ettiği öğrenildi.