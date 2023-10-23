Romanyalı muhabir İsrail'i mağdur göstermek isterken komik duruma düştü

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken savaşı İsrail'den takip eden Romen kadın muhabir, sirenler çalarken yere yatarak yayın yaptı. O sırada vatandaşların bisikletle sakinlikle arkasından geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Dünyanın gündeminde tam 17 gündür İsrail-Filistin savaşı var.İsrail ordusu, sivillere yönelik acımasızca saldırılarını sürdürüyor.Yıllardır abluka altında olan Gazze'den günlerdir gece-gündüz dumanlar yükselmeye devam ediyor.Bu süreçte binlerce can kaybı yaşanırken, bilanço giderek ağırlaşıyor.Ortaya çıkan saldırı görüntüleri ise savaşın boyutunu gözler önüne seriyor.Öte yandan birçok ülkeden muhabirler bölgede yaşananları kamuoyuyla paylaşıyor. Kimileri son durumu aktarırken kimileri ise İsrail'i aklamak için gerçek dışı olayları aktarıyor.Bunun bir örneği de Romen muhabirden geldi.Sirenler çalarken kendini yere atan kadın muhabir, İsrail'i mağdur göstermek için adeta tiyatro sergiledi.Bu sırada kadının arkasında vatandaşların bisikletle sakince gezdikleri anlar kameraya takıldı.O anlar sosyal medyada gündem olunca Romen muhabir komik duruma düştü.