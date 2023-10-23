  • USD: 28,01 - 28,06
  • EURO: 29,68 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Romanyalı muhabir İsrail'i mağdur göstermek isterken komik duruma düştü

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken savaşı İsrail'den takip eden Romen kadın muhabir, sirenler çalarken yere yatarak yayın yaptı. O sırada vatandaşların bisikletle sakinlikle arkasından geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Romanyalı muhabir İsrail'i mağdur göstermek isterken komik duruma düştü
Ekleme: 23.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Romanyalı muhabir İsrail'i mağdur göstermek isterken komik duruma düştü
Dünyanın gündeminde tam 17 gündür İsrail-Filistin savaşı var.

İsrail ordusu, sivillere yönelik acımasızca saldırılarını sürdürüyor.

Yıllardır abluka altında olan Gazze'den günlerdir gece-gündüz dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Bilanço ağırlaşıyor

Bu süreçte binlerce can kaybı yaşanırken, bilanço giderek ağırlaşıyor.

Ortaya çıkan saldırı görüntüleri ise savaşın boyutunu gözler önüne seriyor.

Romen muhabirden gerçek dışı yayın

Öte yandan birçok ülkeden muhabirler bölgede yaşananları kamuoyuyla paylaşıyor. Kimileri son durumu aktarırken kimileri ise İsrail'i aklamak için gerçek dışı olayları aktarıyor.

Bunun bir örneği de Romen muhabirden geldi.

Bölgedeki sakinlik kameraya yansıdı

Sirenler çalarken kendini yere atan kadın muhabir, İsrail'i mağdur göstermek için adeta tiyatro sergiledi.

Bu sırada kadının arkasında vatandaşların bisikletle sakince gezdikleri anlar kameraya takıldı.

O anlar sosyal medyada gündem olunca Romen muhabir komik duruma düştü.
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze'ye her saniye bomba yağdı: Tek gecede yüzlerce şehit! İsrail, Mısır ve Lübnan'ı vurdu
Netanyahu'ya anket şoku: Katılanların yüzde 66'sı aynı yanıtı verdi
Al Jazeera'dan dikkat çeken Türkiye analizi: Potansiyel bir arabulucu
Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar
Gabar'da 96 milyar dolarlık keşif: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı
İsrail resmen kana susadı: İsrailli bakan 'Son savaş olacak' dedi: Katliamın görüntülerini yayınladı
CHP’li vekilden skandal paylaşım
AK Parti İstanbul'dan Büyük Filistin Mitingi! Başkan Erdoğan da katılacak
Romanyalı muhabir İsrail'i mağdur göstermek isterken komik duruma düştü
Ordu sözcüsü duyurdu: İsrail'den Gazze'ye kara saldırısı
İsrail katliama devam ediyor! Mahalleler haritadan silindi aileler yok oldu!
Emekli ikramiyesi Meclis'te masaya geliyor! Takvim netleşti! 3 aşamadan geçecek
Kahrolasın İsrail! Gazze'de çocuklar artık 'Şehitçilik' oyunu oynuyor...
Aileleri tanımak için kollarına isimlerini yazmıştı! O görüntüler yürek yaktı…
Batı siyasileri ve medyası ile katliamın arkasında duruyor! Soykırım destek yarışı
MSB'den Gazze'ye yardım paylaşımı: Malzemeler için 4 sorti planlandı
Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırıyor: Bir günde 400'den fazla Filistinliyi katletti
İsrail ordusundan Netanyahu tepkisi: Utanç verici!
6 ilde operasyon! Bayğaralar suç örgütü çökertildi
Meteoroloji'den 9 ile sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 9 ile sağanak uyarısı!

Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Araç sürücüleri lastiklerdeki bu numaralara dikkat: 1 Aralık’ta zorunlu olacak! Lastik 5 yıllık olursa…

Araç sürücüleri lastiklerdeki bu numaralara dikkat: 1 Aralık’ta zorunlu olacak! Lastik 5 yıllık olursa…

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş gelişme: Sigorta sisteminde devrim! Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş gelişme: Sigorta sisteminde devrim! Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek

Instagram, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine 'terörist' ifadesini eklediği için özür diledi

Instagram, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine 'terörist' ifadesini eklediği için özür diledi

WhatsApp, 24 Ekim’den itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, 24 Ekim’den itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak