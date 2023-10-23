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Ordu sözcüsü duyurdu: İsrail'den Gazze'ye kara saldırısı

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği saldırılarda 27 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. 17 gündür aralıksız Gazze'yi bombalayan İsrail ordusu, esir alınan vatandaşlarını aramak için karadan Gazze'ye girdi. Haberi duyuran İsrail Ordu Sözcüsü, "Hamas'ın elinde 222 rehin var. Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi. Rehineler için sınırlı kara baskını yapılıyor." dedi.

Ordu sözcüsü duyurdu: İsrail'den Gazze'ye kara saldırısı
Ekleme: 23.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Ordu sözcüsü duyurdu: İsrail'den Gazze'ye kara saldırısı
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği saldırılarda 27 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü kara güçlerinin rehine aramak için Gazze'ye girdiğini duyurdu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜNKÜ SALDIRILARINDA 400'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. WAFA'ya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 4 bin 700'e yükseldi.

Gazze'ye yönelik yürütülen saldırıların 16'ncı gününde, İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eşzamanlı kentin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanlarda, en az 25 katliam gerçekleştirdi. Kentin birçok bölgesine, havadan ve karadan yürütülen saldırılar sonucu bir günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Tıp kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail saldırıları sonucu pazar günü, Han Yunus Mülteci Kampı'nda 44, Rafah'ta 57, kentin orta kesiminde 168, Gazze kent merkezinde 66, kuzey bölgesinde 44 Filistin vatandaşı yaşamını yitirdi. Mısır sınırı yakınındaki Rafah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda, ev halkından 6 kişi ölürken, 11 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı.

Karara Mahallesi'nde hedef alınan Ebu Hubeys ailesinin evinde 5 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Miğraka bölgesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Cibalya Mülteci Kampı'ndaki iki eve ve bölgedeki el-Albani Mescidi'ne düzenlenen birçok hava saldırısı sonucu 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

WAFA'nın Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı bilgiye göre, işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bazı mahalleleri haritadan tamamen sildi; enkaz haline getirdiği bölgelerde, 'bazı ailelerin tüm fertlerine yaşamıyor kaydı düşülmesine' neden oldu.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de hedef aldı.

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları ve topçuları, bazı bölgelere eşzamanlı saldırılar gerçekleştiriyor. Saldırılara maruz kalan bölgelere ulaşan sivil savunma ekipleri oldukça kısıtlı imkanlarla enkazdan yaralıları kurtarmaya ve cesetleri çıkarmaya çalışıyor.

Yıkılan binaların enkazında, durumu henüz bilinmeyen çok sayıda insan bulunduğu kaydediliyor.
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