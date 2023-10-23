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Milli Savunma Bakanı Güler, birlik komutanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans ile toplantı yaptı. Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Ekleme: 23.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Güler, birlik komutanları ile görüştü
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Bakan Yaşar Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, birlik komutanları ile görüştü
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