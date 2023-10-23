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Kahrolasın İsrail! Gazze'de çocuklar artık 'Şehitçilik' oyunu oynuyor...

Katil İsrail ordusunun dünyanın gözü önünde soykırım işlediği Gazze Şeridi'nde çocuklar, "Şehitçilik" oyunu oynuyor. "Son radde" denebilecek bu durum karşısında tüm dünya üç maymunu oynamaya devam ederken, çocukların "Şehitçilik" oyunu oynadığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahrolasın İsrail! Gazze'de çocuklar artık 'Şehitçilik' oyunu oynuyor...
Ekleme: 23.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Kahrolasın İsrail! Gazze'de çocuklar artık 'Şehitçilik' oyunu oynuyor...
Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne adeta ölüm yağdırıyor. Bölgeye elektrik, su ve yakıt akışını kesen İsrail, binlerce masum sivilin ölümüne neden oldu.

Kahrolasın İsrail! Gazze'de çocuklar artık 'Şehitçilik' oyunu oynuyor...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişi öldü, 14 bin 245 kişi yaralandı.

GAZZELİ ÇOCUKLARIN YENİ OYUNU: ŞEHİTÇİLİK

Bu durum Gazzeli on binlerce çocuğun psikolojisini olumsuz etkiledi. Çocuk artık kendi aralarında 'Şehitçilik' adını verdikleri yeni bir oyun oynuyor.

Kahrolasın İsrail! Gazze'de çocuklar artık 'Şehitçilik' oyunu oynuyor...

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kahrolasın İsrail! Gazze'de çocuklar artık 'Şehitçilik' oyunu oynuyor...

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.
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