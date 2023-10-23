İsrail resmen kana susadı: İsrailli bakan 'Son savaş olacak' dedi: Katliamın görüntülerini yayınladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hücreye saldırdığını duyurduİsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, 'Gazze'ye yönelik kara harekatının' aylarca sürebileceğini belirtti. Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında 'Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı' toplantısında yaptı.Galant'ın burada, 'İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak.' ifadelerini kullandı.İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, 'savaşın' bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Orta Doğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını bildirdi.NBC televizyon kanalının 'Meet the Press' adlı programına katılan Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının, 'İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini' belirterek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin 'herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu' vurguladı.Blinken, 'İstediğimiz şey bu değil. Biz, gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Kuvvetlerimizin ya da personelimizin ateş altında kalmasını istemiyoruz ama böyle bir şey olursa, buna hazırız.' değerlendirmesinde bulunarak, kimsenin savaşta ikinci ya da üçüncü bir cephe görmek istemediğinin altını çizdi.İranlı yetkililerin, bölgedeki ABD güçlerine ve personellerine yönelik saldırılarını artırmasını beklediklerini aktaran Blinken, bu kişilerin güvenliklerini sağlamak ve 'gerektiğinde kararlı şekilde karşılık verebilmek' için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.Blinken, bölgeye 2 uçak gemisi görev grubu da dahil olmak üzere ek askeri unsurlar konuşlandırıldığını aktararak, '(Bunu) kışkırtmak için değil caydırmak ve herhangi biri bir şey yapmaya kalkışırsa orada olduğumuzu açıkça göstermek için yaptık.' dedi.ABD Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarılmıştı.