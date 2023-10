Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze'ye her saniye bomba yağdı: Tek gecede yüzlerce şehit! İsrail, Mısır ve Lübnan'ı vurdu

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıklı vuruyor.Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700'e yakın Filistinli şehadet şerbeti içti. 14 bin 245 kişi de yaralandı.Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Yakıtın tükenme noktasına geldiği hastanelerde tedavi de güçleşiyor.Hastanelere yakıt temin edilmemesi, bin 100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit ediyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, böbrek yetmezliği hastaları için uyarıda bulundu. Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38'i çocuk bin 100 hastanın hayatını tehdit edeceğini vurguladı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.Öte yandan Refah Sınır Kapısı'ndan son iki günde sadece 34 tır geçebildi.İsrail-Lübnan sınırı, 2006'daki 33 gün süren 'Temmuz Savaşı'nın ardından ilk defa bu kadar gerginliğe sahne oluyor. İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güveyini vurdu. Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır'a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyuruldu.Tel Aviv Suriye'de Şam ve Halep'e saldırılar düzenledi.Modern soykırım devleti İsrail, Gazze'de sistematik katliamlara imza atarken ABD, İngiltere ve Avrupa'nın başını çektiği Batı bloğu şeytanın avukatlığını üstlenmiş vaziyette.ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. İsrail'e hem maddi hem de askeri sınırsız destek sağladı. Katliam ordusuna yaptığı kanlı yatırımı 'Amerika'ya nesiller boyu fayda sağlayacak yatırım' olarak niteledi.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Tel Aviv'e gidip İngiltere'nin İsrail ile omuz omuza olduğunu söyleyip 'zafer' sözü verdi. İsrail'e her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.İşte dakika dakika yaşananlar...İşte dakika dakika yaşananlar...15.07: İsrail'in 17 gündür bombaladığı Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye, yaralananların sayısı da 15 bin 273'e yükseldi.Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor14.36: Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail saldırılarını "soykırım" şeklinde niteleyerek, "İsrail'in yaptığı, soykırım savaşıdır. Bu savaş, öldürmeyi arzulayan, masumlara ve çocuklara işkence etmekten zevk alan, cami ve kiliseleri bombalayan, barbar, sömürgeci zihniyete sahip bir suç makinesi tarafından gerçekleştirilmektedir" dedi. "Uluslararası basının Gazze'ye ulaşarak orada işlenen işgal suçlarını belgelemesine izin verilmesi" çağrısında bulunan Iştiyye, "Halkımız, etnik temizlik ve soykırım politikaları uygulayan İsrail liderlerinin düşünce biçimini şekillendiren kibir, suç eğilimleri ve yayılma hayallerini yenecektir." diye konuştu.14:11: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 387 artarak 5 bin 87'ye yükseldi. Ölenlerden 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın.14:08: HAMAS'TAN İNSANİ KORİDOR AÇIKLAMASIÖte yandan Hamas'tan yeni bir açıklama geldi. İsrail zulmündeki Filistinliler için insani koridor açılması gerektiğini söyleyen Hamas, 'bu katliam devam ederse insanlık ayıbı olacak' diyerek şu ifadeleri kullandı:Arap ve İslam ülkelerimizi ve Birleşmiş Milletleri, Gazze Şeridi için kalıcı bir insani koridor açma ve İsrail işgalinin Gazzelileri aç bırakma planının başarısızlığa uğratılması yönündeki çabalarını yoğunlaştırmaya çağırıyoruz.Son iki günde Gazze Şeridi'ne çok sınırlı miktarda yapılan yardım girişi, üst üste on yedinci gün barbar saldırıya maruz kalan halkımızın artan ihtiyaçlarını karşılamıyor. Devam eden kuşatma insani koşulları sekteye uğrattı ve gıda ve ilaçta ciddi kıtlıklara neden oldu. Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin yakıtının tükendiğinden bahsetmiyorum bile.Arap ve İslam ülkelerimizi ve Birleşmiş Milletleri, halihazırda abluka altında olan kıyı bölgesinde bir insani felaketin önlenmesi için çabalarını yoğunlaştırmaya ve yakıt, gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerin girişi için acil bir insani koridor açmaya çağırıyoruz. Dolayısıyla Gazze Şeridi soykırım ve insanlığa karşı suçlardan başka bir şeye maruz kalmamıştır ki bu devam ederse tam bir insanlık ayıbı olacaktır.13.25 İşgalci İsrail Refah Sınır Kapısı'nı yeniden bombardımana tuttu.11.40 İsrail: Gazze Şeridi'nde 320'den fazla hedef vurulduİsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde 320'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. IDF ayrıca kuzeyde, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait gözlem noktasının da imha edildiğini belirtti.IDF'ten yapılan açıklamada, 'IDF Gazze Şeridi genelinde 320'den fazla hedefi vurdu. Gazze Şeridi topraklarındaki terörist altyapılara ve askeri hedeflere saldırmaya devam edildi. IDF Gazze Şeridi'nde düzinelerce tanksavar mevzisine saldırdı' denildi.Öte yandan IDF, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu ifade edilen askeri yerleşke ve gözlem noktasının vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, 'İsrail Savunma Kuvvetleri, terör örgütü Hizbullah'ın askeri hedeflerini vurdu; bunlar arasında askeri bir yerleşke ve örgüt tarafından kullanılan bir gözlem noktası da vardı. Ayrıca bir IDF uçağı sınır bölgesinde faaliyet gösteren bir terör hücresine saldırarak elindeki silahları imha etti' denildi.11.08 CANLI YAYINDA YÜZYILIN MÜSLÜMAN SOYKIRIMIGece saldırılarının dozunu artıran katil İsrail yine Gazze'yi vuruyor11.48 İsrail ordu radyosu Gazze'ye kara saldırısının takviye ABD kuvvetleri gelene kadar erteleneceğini duyurdu. İsrail ordu radyosundan yayımlanan haberde, 'ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara manevrasına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi.' ifadesi kullanıldı. Takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.10.56 İsrail ordusu, Gazze'de tutulan rehinelerin sayısına ilişkin yeni bir güncelleme yaptı ve Hamas'ın elinde 222 kişinin esir tutulduğunu belirtti.10.52 İsrail kara kuvvetleri rehineleri aramak için karadan Gazze'ye girdi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 'Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi' açıklamasında bulundu.10.49 Filistin Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) bağlı heyetin Gazze'deki Al Quds Hastanesi'ne yaptıkları ziyaret sırasında İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini belirtti.Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'İsrail, ICRC'den bir heyetin ziyareti sırasında Al Quds hastanesinin yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Bu bombardımanlar, ülke içinde yerinden edilmiş siviller ve hastanedeki sağlık personeli arasında korku ve paniğe neden olmuştur' denildi. Görüntülerde, patlama sesinin ardından sağlık görevlilerinin güvenli yerlere koştuğu anlar yer aldı.09.00 İsrail ordusu bir günde Gazze Şeridi'nde 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü.İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son bir gün içerisinde düzenlediği saldırılarda 320 noktayı vurarak çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 400 Filistinliyi öldürdü.Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan gelen çağrılara rağmen İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son bir gün içerisinde Gazze Şeridi'ndeki 320 noktanın vurulduğu bildirildi.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bu saldırılarda 400 Filistinli hayatını kaybetti. WAFA'nın kentteki sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.Bu son kayıplarla birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde. hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4 bin 700'e yükseldi.08.05 İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 17. gününe girerken İsrail, Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı; Şifa ve Kudüs Hastanesi çevresini hedef aldı.07:14 İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.05:06 İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400'den fazla filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.WAFA'ya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 4 bin 700'e yükseldi.Gazze'ye yönelik yürütülen saldırıların 16'ncı gününde, İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eşzamanlı kentin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanlarda, en az 25 katliam gerçekleştirdi.Kentin birçok bölgesine, havadan ve karadan yürütülen saldırılar sonucu bir günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.04.26 NETANYAHU, İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ TOPLANTISINA KATILDIİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savaş Kabinesi üyeleri ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte Tel Aviv'in Kirya semtinde durum değerlendirme toplantısına katıldı.03:47 İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, GECE BOYU GAZZE'Yİ BOMBALAMAYI SÜRDÜRDÜİsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı.Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.Saldırıda, Cibaliye Kampı'ndaki Şüheda ailesine ait ev yerle bir edilirken, çevresindeki evler de yıkıldı.Hava saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Bombardıman sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor.03:30 4 BİN 744 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİGazze Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 bin 744 Filistinli hayatını kaybetti, 15 bin 898 Filistinli yaralandı03:13 İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE HİZBULLAH'A AİT BİR HÜCREYE SALDIRDIĞINI DUYURDUİsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü bir hücreyi, gözetleme noktasını ve Aytarun köyü çevresini bombaladığı belirtildi.İsrail Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın silahlarının da bulunduğu bir hücresini bombaladı.Savaş uçakları ayrıca, Hizbullah'ın bir gözetleme noktasına da saldırı düzenledi.Bir başka haberinde Aharonoth gazetesi, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun köyü çevresine de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.Saldırılara ilişkin can kaybı ve maddi hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Hizbullah'tan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.FİLİSTİN KIZILAYI: HASTANEDE 12 BİNDEN FAZLA KİŞİ VAR03.04: Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi yakınlarında şiddetli bombalamalara tanık oluyoruz. Hastanede meydana gelebilecek her türlü bombalamadan uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz ve hastanede 12 binden fazla yerinden edilmiş kişinin bulunduğu konusunda uyarıyoruz.02.46: Filistin Kızılayı: İsrail ordusu, Gazze'deki 25 hastanenin boşaltılmasını istedi.01:38 İSRAİL UÇAKLARININ GAZZE'NİN FARKLI BÖLGELERİNE SALDIRILARINDA EN AZ 30 KİŞİ KATLEDİLDİİsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 30 kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtildi.İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.Gazze'deki İçişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.Saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altında hala çok sayıda Filistinli olduğu, ancak elektrik ve gerekli ekipman olmaması nedeniyle bu kişilere ulaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, 'savaşın' bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.01.30 İsrail Kudüs Hastanesi çevresini vurdu. Saldırıda çok sayıda ev yerle bir oldu, can kaybı da yaşandı01: 20 İsrail uçakları, Gazze'de hava saldırılarını sürdürdü.İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırılarını sürdürüyor.00.19 İşgalci İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, 'Gazze'ye yönelik kara harekatının' aylarca sürebileceğini belirtti.Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında 'Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı' toplantısında yaptı.Galant'ın burada, 'İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak.' ifadelerini kullandı.İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, 'savaşın' bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.