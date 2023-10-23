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Beyaz Gazete
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Emekli ikramiyesi Meclis'te masaya geliyor! Takvim netleşti! 3 aşamadan geçecek

Emekli ikramiyesi için tüm gözler Meclis'e çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceğini açıklamıştı. TBMM bu hafta 12'nci Kalkınma Planı, 2024 yılı bütçesi, turizm amaçlı konut kiralamaları, kentsel dönüşüm görüşmelerinin yanında emekli ikramiyesi için de mesai yapacak. Bir defaya mahsus verilecek olan emekli ikramiyesi için ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı da merak konusu oldu. Peki emekli ikramiyesi kimlere verilecek? Ne kadar yatacak?

Emekli ikramiyesi Meclis'te masaya geliyor! Takvim netleşti! 3 aşamadan geçecek
Ekleme: 23.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Emekli ikramiyesi Meclis'te masaya geliyor! Takvim netleşti! 3 aşamadan geçecek
Yarın haftalık çalışmasına başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair sunulan teklifler için görüşmeler yapacak. Bu görüşmeler arasında emeklileri yakından ilgilendiren Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus ödenecek emekli ikramiyesi de yer alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: EMEKLİLERİMİZİ RAHATLATACAK KARAR ALDIK

Emekli ikramiyesi çalışan emekliler hariç olmak üzere 5.000 TL olarak ödeneceği açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık' ifadesini kullanmıştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

5.000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN TAKVİMİ NETLEŞTİ

5.000 TL emekli ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı

Kanun teklifi Meclis'e geldionu'nundan geçti

Genel Kurul'da oylanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak

Kasım ayının ilk yarısı ödeme yapılacak

MECLİS BU HAFTA EKONOMİ MESAİSİ YAPACAK

Plan ve Bütçe Komisyonunda 23 Ekim Pazartesi ve 24 Ekim Salı günü 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıca Komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma günü ise Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.

Emekli ikramiyesi Meclis'te masaya geliyor! Takvim netleşti! 3 aşamadan geçecek
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