Emekli ikramiyesi Meclis'te masaya geliyor! Takvim netleşti! 3 aşamadan geçecek

Emekli ikramiyesi için tüm gözler Meclis'e çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceğini açıklamıştı. TBMM bu hafta 12'nci Kalkınma Planı, 2024 yılı bütçesi, turizm amaçlı konut kiralamaları, kentsel dönüşüm görüşmelerinin yanında emekli ikramiyesi için de mesai yapacak. Bir defaya mahsus verilecek olan emekli ikramiyesi için ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı da merak konusu oldu. Peki emekli ikramiyesi kimlere verilecek? Ne kadar yatacak?

Yarın haftalık çalışmasına başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair sunulan teklifler için görüşmeler yapacak. Bu görüşmeler arasında emeklileri yakından ilgilendiren Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus ödenecek emekli ikramiyesi de yer alacak.Emekli ikramiyesi çalışan emekliler hariç olmak üzere 5.000 TL olarak ödeneceği açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık' ifadesini kullanmıştı.5.000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak.5.000 TL emekli ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldıKanun teklifi Meclis'e geldionu'nundan geçtiGenel Kurul'da oylanacakBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacakKasım ayının ilk yarısı ödeme yapılacakPlan ve Bütçe Komisyonunda 23 Ekim Pazartesi ve 24 Ekim Salı günü 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıca Komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma günü ise Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.