CHP’li vekilden skandal paylaşım

CHP'de 4 dönemdir milletvekilliği koltuğunda oturan Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal yine bir skandal paylaşımın altına imza attı. Milletin hassasiyetine yönelik provakatif paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Sarıbal, bu kez İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara yönelik akıl almaz bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı ve İsrailliler adına neredeyse yas tutar nitelikteki paylaşımında, "Hamas'ın Cumartesi günü gerçekleştirdiği ve binin üzerinde İsrailli sivil katlettiği saldırının ardından şimdi de kötünün kötüsü gerçekleşiyor" diye yazdı.ÖLEN ÇOCUKLAR İÇİN TEK BİR PAYLAŞIMI YOKCHP'li Milletvekili Orhan Sarıbal'ın İsrail'in, hastaneleri ve camileri bombalayarak katlettiği 100'lerce masum çocuk ve binlerce sivil Filistinli için ise tek bir paylaşımı bulunmaması dikkat çekti. Sarıbal'ın, bu paylaşımıyla İsrail saldırılarının soykırım olmadığına yönelik algı oluşturmaya çalıştığı açıkça ortaya çıktı.