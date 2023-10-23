Başsavcılıktan düşük faizli kredi dolandırıcılığına operasyon

Vatandaşları çeşitli bankalardan arayarak düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıp haksız kazanç elde eden dolandırıcılar savcılığın radarına takıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 42 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerden 39’u tutuklandı.

Gündemden düşmeyen dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Vatandaşları çeşitli bankalardan arayarak düşük faizli kredi vaadiyle dolandırmaya çalışan şüpheliler bu kez İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarına takıldı.Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne birçok vatandaştan gelen ihbarları değerlendirmeye alan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu harekete geçti. 'Örgütlü olarak dolandırıcılık yapmak' suçundan başlatılan soruşturmada şüphelilerin örgütlü olarak aradıkları müşterileri, çeşitli bankalardan aradıklarını söyleyip düşük faizli kredi kullandırma bahanesine inandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.Bu tespitin ardından Başsavcılık operasyonun düğmesine bastı, 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.. İstanbul merkezli Kocaeli ve Bursa illerinde yapılan operasyonlar yapıldı. 42 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 39 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanmayan 3 şüpheli yönünden Başsavcılığın itiraz edeceği öğrenildi.