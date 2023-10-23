Bahçeli ve Davutoğlu Gazze için yüz yüze görüşecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze konusunu ele almak üzere yüz yüze görüşme yapmayı kararlaştırdı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İki liderin görüşmesinde Gazze'de yaşananlar ele alındı.Filistin konusunda hassasiyetlerini bildiren Bahçeli ve Davutoğlu, Gazze'yi ele almak üzere yüz yüze görüşme yapmayı kararlaştırdı.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gazze ve Filistinliler için yaptığı çağrısına destek vermişti.