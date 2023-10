Adalet Bakanı Tunç’tan tüm dünyaya “suçluların iadesi” çıkışı

Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 2. Şurası gerçekleştirildi. Ankara'da gerçekleştirilen şuraya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile sempozyuma gözlemci olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Başsavcıları katıldı. Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasındaki uluslararası adli yardımla ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar ile adli işbirliği konusunda karşılaşılan güçlükler ve çözüm yollarının tartışılacağı sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bakan Tunç, konuşmasının başında 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.Çoluk çocuk, genç-yaşlı, kadın-erkek ayırt etmeden sivillerin üzerine bombalar yağdırarak savaş suçu işleyen, dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrailli saldırganları lanetleyen Bakan Tunç, 'İsrail bütün dünyanın önünde savaş suçu işlemeye devam ediyor. Türkiye olarak dünyada barış ve huzuru savunmaya, adaleti ve hakkaniyeti seslendirmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak Gazze'de bir an önce ateşkesin tesis edilmesi, bölgede kalıcı istikrar ve barış ortamının sağlanması için bütün adımları atmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını ifade etmek istiyorum. Türk devletleri arasındaki işbirliğinin artması bu coğrafyada yaşanan sorunların, sıkıntıların aşılmasında önemli bir adım olacaktır. Atılacak ortak adımlar sadece Türk dünyası için değil bütün bir bölgemiz hatta dünyamız için de önemli fırsatlar oluşturacaktır. Türk devletleri arasındaki bu birlik ve beraberliğin dünya barışı için de önemli bir imkan oluşturacağına inanıyorum' dedi.Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da adli iş birliği konusunda uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Tunç, 'Bildiğiniz üzere ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde, eli kanlı hain terör örgütü FETÖ tarafından bir darbe girişimi yaşandı. Bu alçak girişim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin onurlu büyük direnişi ile başarısızlığa uğratıldı. Türkiye olarak aynı zamanda birden fazla terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Terör insanlık suçudur. Yaşam hakkının, demokrasinin, özgürlüğün düşmanıdır. Türkiye olarak tüm terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız. Çünkü biz terörle mücadeleyi tüm boyutlarıyla, hak ve özgürlük mücadelesi olarak görüyoruz' diye konuştu.Terörle mücadelenin hukuk zeminindeki önemli bir boyutunu da hiç kuşkusuz ülkeler arasındaki iade taleplerinin, yani adli yardımlaşmanın oluşturduğunu kaydeden Bakan Tunç, 'Türkiye olarak adli iş birliği konusunda uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerimize şimdiye kadar samimiyetle uyduk. Bundan sonra da aynı ciddiyet ve kararlılıkla bu yükümlülüğümüze uymaya devam edeceğiz. Fakat aynı bakış açısını tüm dünyadan beklediğimiz gibi; tarihi, kültürel birçok ortak ve akrabalık bağımızın olduğu Türk Dünyası ülkelerinden özellikle beklediğimizi altını çizerek vurgulamak isterim. Çünkü; terör örgütleri ile hukuki mücadelenin en etkili ve önemli ayağı adli yardımlaşmadır. Suçluların iadesine ilişkin taleplerimiz konusunda; Türk Dünyası ülkeleri başta olmak üzere; dünyadan, hassasiyet ve samimiyetle davranılmasını bekliyoruz. Bu çağrımıza olumlu cevap veren ülkelerin dostane ve yapıcı yaklaşımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat söz konusu istisnalar dışında genel olarak tüm Dünya; iade taleplerimiz konusunda üzülerek söylüyorum başarılı bir sınav vermemiştir. Tüm dünyayı bu çifte standardı sonlandırmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.Ülkeler arasındaki adli işbirliğinin gerek hukuki konularda gerekse cezai konularda akdedilmiş anlaşmalar vasıtasıyla sürdürüldüğünü belirten Bakan Tunç, 'Söz konusu anlaşmalar, teşkilatımıza üye dost ve kardeş ülkelerimizle birlikteliğimizin bir tezahürü olması nedeniyle ayrıca anlamlıdır. Buradan yola çıkarak, adli iş birliğimizi daha ileri seviyelere taşımak, daha organize hareket etmek ve kurumsal yapımızı güçlendirmek adına çok taraflı sözleşmeler yapılmasını ve Türk yargı ağının kurulmasını hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda vurguladığı üzere, insanlık olarak bizler büyük bir ailenin fertleriyiz. Bu anlayışla; daha adil, hakkaniyetli ve insan haklarına dayalı bir dünya yolunda atılan her adımın yanındayız. Uluslararası adli işbirliği konusuna da bu anlayışla yaklaşıyor ve Teşkilatımızın bu alandaki çalışmalarını heyecanla bekliyoruz' diyerek konuşmasını sonlandırdı.