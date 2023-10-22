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Uzmanlar Van Gölü'nü işaret ederek uyardı: Bu ilçeler deprem için daha yüksek riskli

Uzmanlar, deprem riski yüksek olan Van'da, 2022- 2032 yılları arasında Van Gölü ve civarının depremselliği ile ilgili çalışma başlatıldığını belirterek iki ilçeyi işaret etti.

Ekleme: 22.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Uzmanlar Van Gölü'nü işaret ederek uyardı: Bu ilçeler deprem için daha yüksek riskli
YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan ile Gümüşhane Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serkan Öztürk, 2022- 2032 yılları arasında Van Gölü ve civarının depremselliği ile ilgili çalışma başlattı.

Van Gölü ve civarında aktif fayların olduğunu, 2011 yılında 23 Ekim ve 9 Kasım'da yaşanan depremleri hatırlatan Doç. Dr. Alkan, 'Van Gölü ve civarında birçok fay ve fay zonumuz var. En son 2011'de gördük. Bu aktif faylar, belli zamanlarda deprem üretiyor ve üretmeye devam edecekler' dedi.

Uzmanlar Van Gölü'nü işaret ederek uyardı: Bu ilçeler deprem için daha yüksek riskli

14 bin 178 deprem meydana geldi

1970 ve 2022 yılları arasında Van Gölü ve civarında meydana gelmiş 1.0'den büyük 14 bin 178 deprem olduğunu belirten Doç. Dr. Alkan, 'Van Gölü'nün doğusu, batısına göre daha yüksek riskli. Doğusunda daha çok deprem bekliyoruz ki; son olan 4.7'lik deprem bize bunu bir kez daha hatırlattı. Van Gölü'nü alıp, ikiye bölün. Doğusu, batısına göre daha yüksek riskli. Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Erciş bu civara karşılık geliyor. Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Serkan Öztürk ile bir çalışma yaptık' diye konuştu.

Uzmanlar Van Gölü'nü işaret ederek uyardı: Bu ilçeler deprem için daha yüksek riskli

'Depremlere göre yapılarımızı inşa etmek zorundayız'

Çalışma ile ilgili detayları paylaşan Doç. Dr. Alkan, 'Bu çalışma, 2022- 2032 yıllarında Van Gölü ve civarında nerede deprem bekleyeceğimiz ile alakalı bir çalışmadır.

İşte çalışmaların yoğunlaştığı bölgeler;

Bu bölgeler, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Erçek ve Van şehir merkezi civarıdır. Bunlar, Çaldıran, Yeni Köşk, Erciş, Çolpan, Malazgirt ve Saray fayları civarlarındaki lokasyonlardır. Bu fay ve fay zonlarının hepsi, Van Gölü'nün doğusunda yer almaktadır.

Van Gölü'nü son meydana gelen depremleri de dikkate alıp, ikiye böldüğümüzde; gölün doğusu daha riskli durumdadır. Gelecek zamanlarda bu bölgelerde deprem olma ihtimali daha yüksektir. Bu gelecek muhtemel depremlere göre, yapılarımızı inşa etmek zorundayız' dedi.

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