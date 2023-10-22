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Tefecilere yönelik iki ilde eş zamanlı şafak baskını: 107 kişiden 30 milyon TL toplamışlar

Güvenlik güçlerinin suç gruplarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Ankara ve Kayseri'de şafak vakti tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 107 mağdurdan ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 milyon Türk Lirası haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 22.10.2023 - 09:49 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Tefecilere yönelik iki ilde eş zamanlı şafak baskını: 107 kişiden 30 milyon TL toplamışlarİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve Kayseri'de tefecilik suçu işleyenlere yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin açıklamaları şu şekilde;
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilere yönelik Ankara ve Kayseri’de düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçu işleyen şüphelilerin:

Mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, aldıkları çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri,

Mağdurlardan yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları parayı tahsil etmek için işyerlerine ve ikametlerine giderek mağdurları baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri,
93 ayrı tefecilik olayında 107 mağdurdan ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 Milyon Türk Lirası haksız kazanç elde ettikleri,

Gruplar halinde hareket eden şüphelilerin kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurları birbirlerine yönlendirerek kendi alacaklarını bir başka tefeciye borçlandırarak tahsil ettikleri tespit edilmiştir.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda senet ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı, 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

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