Katilin ordusu Refah kentini bombaladı! Yardım TIR'larının giriş yaptığı bölge hedef alındı

Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ediyor.Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediğin Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda iddia ettiği itibarı kaybeden İsrail, namluyu Gazze'deki sivillere yöneltti.7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı.İsrail katliam görüntüsünü yayınladıFosfor bombası kullanmaktan geri durmayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 4 bin 385 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13 bin 561 sivilin de yaralandığını duyurdu.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlemeye devam ettiği hava saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 4 bin 385 sivilin arasında 1756 çocuğun ve 967 kadının bulunduğu aktarıldı. Yaralı sayısı ise 13 bin 561 olarak açıklandı.Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği kalleş saldırıda 500 Filistinliyi şehit eden İsrail, bu kez gözünü Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'ne dikti!İsrail'in "Derhal boşaltın" tehdidi savurduğu Kudüs Hastanesi'nden görüntüler!Filistin Kızılayı, İsrail işgal güçlerinden Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit aldıklarını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.Öte yandan hastanede 400'den fazla hasta 12 binden fazla sivili bulunuyor.10.28:Yardım TIR'larının giriş yaptığı Refah kenti noktasına İsrail saldırı düzenledi.09.50: Sağlık Bakanlığı'nca, Gazze'deki sivillere sağlık desteği vermek için görevlendirilen 20 kişilik uzman ekip ile hazırlanan ilaç ve tıbbi malzemeler, Mısır'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.09:01: İSRAİL 14 YERLEŞİM YERİNİ DAHA BOŞALTIYORLübnan sınırındaki çatışmaların ardından İsrail, 14 yerleşim yerini daha boşaltma kararı aldı. Söz konusu yerleşim yerleri Shanir, Dan, Beit Hillel, Shaar Yishuv, Gosher, Liman, Mitzvah, Ilon, Goren, Garnot HaGilil, İbn Menachem, Sasa, Tsivbon ve Ramot Naftali olarak açıklandı.08:33: İSRAİL YİNE ŞAM VE HALEP HAVALİMANLARINI VURDUSuriye devlet medyası, İsrail'in sabaha karşı 5:25'de Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu bildirdi. Bir askeri kaynağa dayandırılan gelişmeyle ilgili 'İsrail uluslararası havalimanlarını hedef alan bir saldırı daha düzenlendi. Saldırıda bir sivil işçi öldü, bir başkası ise yaralandı' denildi.Yanı sıra saldırı sonrası pistte maddi zarar oluştu ve uçuşlar ertelendi. Suriye Ulaştırma Bakanlığı yolcuların Lazkiye'ye gönderildiğini bildirdi.08:12: Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanıyor. 20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.07:51: İSRAİL: HİZBULLAH TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYORİsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus'tan İsrail'in kuzey sınırında yaşanan gerginlikle ilgili konuştu. Conricus Hizbullah ile ilgili 'Tepkimizi ölçüyorlar. Hizbullah tehlikeli bir oyun oynuyor ve gerilimi tırmandırıyor. Her geçen gün saldırıların arttığını görüyoruz' dedi.07:42: KANADA: HASTANEYİ İSRAİL VURMADI17 Ekim'de Gazze'deki El Ahli İsrail, Gazze'nin en büyük hastanelerinden olan El Ehli'yi yerle bir etti. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybederken Tel Aviv yönetimi roketin Gazze'den ateşlendiğini öne sürdü.Kanada Savunma Bakanlığı, açık kaynak ve gizli raporlara ilişkin analizleri inceledikten sonra saldırıyı İsrail'in yapmadığını açıkladı. Bakanlık roketin 'büyük olasılıkla' Gazze'den atıldığını kaydetti. Kanada'nın yanı sıra ABD ve Fransa'da İsrail'in El-Ehli hastanesine saldırmadığını öne sürdü.07:29: ABD'DEN İRAN'A KARŞI THAAD HAMLESİPentagon tarafından yapılan açıklamada Patriot savunma füzelerinin yanı sıra Orta Doğu'ya Yüksek İrtifa Hava Savunması füzelerinin (THAAD) gönderileceği belirtildi. THAAD sistemi, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri uçuşlarının son aşamasında vurmak için tasarlandı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, bu hamlenin 'İran ve onun vekil güçlerinin Orta Doğu bölgesindeki son gerilimini' karşı yapıldığı kaydedildi. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın iki hafta önce patlak vermesinden bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırılar arttı. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısının ardından ABD, iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e kaydırdı ve İsrail'e ek teçhizat ve mühimmat verme sözü verdi.06:50: HAMAS'TAN REHİNE AÇIKLAMASI: İSRAİL REDDETTİHamas sözcüsü Halid el Kaddoumi'ye göre İsrail, Hamas'ın iki esiri daha serbest bırakma teklifini insani gerekçelerle reddetti. Al Jazeera muhabiri Muhammed Jamjoon, Netanyahu'nun ofisinin teklifi reddettiğini ve şimdi de böyle bir teklifin varlığını reddettiğini söyledi. Anlaşmazlık, Katar'ın arabuluculuğunun yardımıyla iki Amerikalı rehinenin dün serbest bırakılmasının ardından geldi. Al Jazeera bu haberi 'Netanyahu iki rehinenin daha serbest bırakılması teklifini reddetti' başlığı ile okurlarına duyudu.05:11: İSRAİL CENİN'DE CAMİYİ VURDUİsrail, Cenin mülteci kampında bir camiyi vurduğunu açıkladı. Filistinli sağlık görevlileri en az bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi.03.00 Batı Şeria'daki Filistin medyası, İsrail rejim askerlerinin Cenin kampındaki El Ensari Camii'ne RPG'lerle hedef aldığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.21 EKİM'DE NE OLDU?23:51 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Han Yunus merkezine düzenlediği saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti.22:55 Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: İsrail, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı.21.41 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatına işaret ederek, "Gazze Şeridi'ne gireceğiz" dedi.21.22 Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi.Açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken sayı konusunda net bilgi verilmedi. El-Aksa Radyosu, İsrail'in Nuseyrat çarşısında Akl dükkanını hedef alan saldırısı sonucu çevre dükkanlarda da yangın çıktığını duyurdu. Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya girmekte zorluk çektiği kaydedildi.İlk belirlemelere göre saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.İSRAİL: "KARA HAREKATI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR"19.00 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yapılması beklenen kara saldırısının genişletilmesine yönelik planların onaylandığı ve hazırlıkların devam ettiği belirtildi. IDF, birliklerin onaylanan operasyonel planlara uygun olarak eğitim gördüklerini açıkladı."GAZZELİLER İÇİN KEFEN"SİVİLLERE TERÖRİST MUAMELESİ!18.20 İşgalci İsrail ordusu tarafından, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, bölgedeki sivilleri tehdit eden şu ifadelere yer verildi:"Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir."