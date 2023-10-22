  • USD: 27,97 - 28,02
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol kapandı

İETT otobüsü, Ataköy Köprüsü üstünde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpmasıyla direk, önce bir otomobilin üzerine daha sonra yola devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yolun iki yönünde de trafik akışı durdu.

İstanbul'da İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol kapandı
Ekleme: 22.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol kapandı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı...

İETT otobüsü saat 06.30 sıralarında, Ataköy Kavşağı'nın Bahçelievler yönünde kazaya karıştı.

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan İETT otobüsü, demir bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı.

Direk otomobilin üzerine devrildi

Çarpmanın etkisiyle direk, o sırada yoldan geçen otomobilin kaputuna ve yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol kapandı

Otobüste yolcu yok

Yolun her iki şeridi de trafiğe kapandı. Kaza sırasında, İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

Sürücülerin de yara almadığı kazada, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Devrilen aydınlatma direği ve İETT otobüsünü kaldırmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol kapandı
İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı
Bakan Koca duyurdu: Gazze halkı için sahra hastaneleri kurulacak
Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü: Bağımsız Filistin Devleti mesajı!
Bahçeli'den İsrail'in soykırımlarına tepki: Tahammül sınırlarını çoktan aştı
Kana doymayan İsrail'den yeni tehdit! Siviller terörist sayılacak: Hepsini öldüreceğiz
Bir kefende 4 cenaze... İşgalci İsrail ölüm saçıyor
İsrailli tarihçi Gazze vahşetinin gerçeklerini açıkladı! İsrail’in kirli planını böyle anlattı: Soykırıma yıllar önce karar verildi!
İşgalci İsrail'den ikinci büyük katliam hazırlığı: Derhal boşaltın! 12 bin sivilin hayatı tehlikede
ABD ordusunun üst düzey isminden çarpıcı sözler: Türkiye İsrail’in kıyameti olur!
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na şok suçlama! 39 milletvekilini CHP’den alıp…
Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...
Kahire'de Barış Zirvesi! Kritik görüşme başladı...
Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!
Çelik: Karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor
ABD'li fenomenler katil İsrail askerleri için kurabiye pişirdi!
2024 yılı bütçesinde dikkat çeken detay! 497 milyarlık dev sosyal yardım desteği
İsrail 6.4 milyon Filistinliyi yurtsuz bıraktı! İşte işgalci devletin 75 yıllık zulüm bilançosu
ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu! Refah sınır kapısı açılıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan tezkere açıklaması! Yabancı asker polemiğine son noktayı koydular
22 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

22 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Whatsapp’ın yeni imha özelliği: Whatsapp imha ne işe yarar, sesli mesaj yok edilecek

Whatsapp’ın yeni imha özelliği: Whatsapp imha ne işe yarar, sesli mesaj yok edilecek

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı