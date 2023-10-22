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İP’li Vekil Çömez’den ırkçı paylaşım! Gazze için gönüllü olan doktorları böyle hedef aldı

Türkiye’nin Gazze için hazırladığı yardım uçağı üzerinden algı operasyonuna soyunan İP’li Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, skandal bir paylaşım yaptı. Çömez, masun çocukların ve sivil vatandaşların imdadına yetişecek olan yardım uçağıyla alay etti.

Ekleme: 22.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
İP’li Vekil Çömez’den ırkçı paylaşım! Gazze için gönüllü olan doktorları böyle hedef aldı
İyi Parti'den Balıkesir Milletvekili olan Çömez, sosyal medya hesabından ırkçı bir paylaşım yaparak, derdinin Millet ve hizmet olmadığını bir kez daha gösterdi. Sağlık Bakanlığının Gazze'de masum çocuklar ve siviller için hzırladığı yardım uçağıyla dalga geçen Çömez, Türkiye'de görev yapan Suriyeli Doktorlarla adeta alay etti.

DOKTORLAR GÖNÜLLÜ OLDU
Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanıyor.

20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak.

Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç, tıbbi malzemelerle sabah Mısır'a hareket edeceğini belirterek, 'Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak.' ifadesini kullandı.

İP’li Vekil Çömez’den ırkçı paylaşım! Gazze için gönüllü olan doktorları böyle hedef aldı

IRKÇI PAYLAŞIM
Sağlık Bakanlığının yardım uçağı paylaşımını alıntı yaparak, kendi sosyal medya hesabından paylaşan İP'li Çömez, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçlarına gözlerini kapattı ve Türkiye'nin bölgeye yolladığı yardım uçak üzerinden ırkçı paylaşımda bulundu. Çömez, paylaşımında, Türkiye'de görev yapan Suriyeli doktorları hedef alarak, 'Diplomaları var mı yok mu belli değil, güvenlik soruşturmaları yapılmamış, hani şu ana dilleri Arapça olanlar var ya onlardan bahsediyorum. O uçakta bunlardan da var mı? diyerek ırkçılık içeren skandal bir paylaşım yaptı.
İP’li Vekil Çömez’den ırkçı paylaşım! Gazze için gönüllü olan doktorları böyle hedef aldı
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