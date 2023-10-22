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Huzurevinde korkunç ölüm: Sıcak suyla yıkayıp yakmışlar

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, yaşlı bakımevindeki Fatma Uraz'ın (86), banyo yaptırıldıktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinde kızarıklıklar meydana gelmesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından açılan davada beklenen rapor mahkemeye ulaştı. Adli Tıp Kurumu Uraz'ın ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonlara bağlı olduğunu rapor etti.

Ekleme: 22.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:15 / Editör: Ozge Selin
Huzurevinde korkunç ölüm: Sıcak suyla yıkayıp yakmışlar
Olay, 16 Eylül 2018'de özel bir yaşlı bakımevinde meydana geldi.

Fatma Uraz, Nesrin Ö. (56) ve Tuğçe A. (57) tarafından banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda kızarıklıklar ve deride soyulma meydana geldi. Çalışanlar Uraz'a merhem sürerken, daha sonra kızarıkları fark eden yakınları kadını hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de hayatını kaybetti. Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. 2 çalışan, Uraz'ın yanık sebebiyle değil, nadir görülen pemfigus hastalığı sonucu öldüğünü ve vücutlarındaki izlerin de buna bağlı geliştiğini savundu.
Adli tıp kurumundan istenen raporda Uraz'ın ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu olduğu belirtildi. İddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, 2 tutuksuz sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Huzurevinde korkunç ölüm: Sıcak suyla yıkayıp yakmışlar

BEKLENEN RAPOR GELDİ
İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi. Mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nden istenen raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Raporda Uraz'ın yanık dışında travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu meydana geldiği, Uraz'ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalığının tespit edilmediği belirtildi. Raporun ardından iddia makamı esas hakkında mütalaasını açıkladı.

Huzurevinde korkunç ölüm: Sıcak suyla yıkayıp yakmışlar

HASTALIĞA RASTLANILMADI
Esas hakkında mütalaada sanıklar tarafından Uraz'ın ölüm sebebinin pemfigus hastalığı olabileceğini söyledikleri ancak cildiye uzmanından alınan raporda hastalığa ilişkin tespit yapılamadığı belirtildi. Adli Tıp 1'inci İhtisas Kurulu tarafından tanzim edilen raporda da Uraz'ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalık bulunmadığının belirtildiğine de vurgu yapıldı. Mütalaada sanıkların beyanlarına itibar edilemeyeceği, söz konusu ölümün gerçekleşmesinde sanıkların kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı. Mütalaada sanıkların 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanık avukatlarının esas hakkında mütalaaya yönelik savunma talebini kabul eden hakim duruşmayı erteledi.

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