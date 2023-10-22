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Gaziantep'te freni boşalan tanker dehşet saçtı: Üç ölü 11 yaralı

Gaziantep'te Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda freni boşalan tanker; minibüs, kepçe ve asfaltlama aracına çarptı. Tankerin kupası koparken, asfaltlama aracı ile minibüsün alev aldığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Ekleme: 22.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te freni boşalan tanker dehşet saçtı: Üç ölü 11 yaralıKaza, gece yarısı TAG Otoyolu Narlı mevkisinde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tanker, freninin boşalması sonucu Narlı Kavşağı yakınlarında, yol yapım çalışmasının yapıldığı alanda önünde ilerleyen minibüse, ardından da kepçe ve asfaltlama aracına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tankerin kupası koparken, asfaltlama aracı ile minibüs alev aldı. Kazayı görenlerini ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te freni boşalan tanker dehşet saçtı: Üç ölü 11 yaralı

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince yanan araçlara müdahalede edilirken, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Gaziantep'te freni boşalan tanker dehşet saçtı: Üç ölü 11 yaralı

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