Cumhurbaşkanlığı uçağı Gazze'ye yardım için yola çıktı

İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin 16'ncı gününde çatışmalar devam ediyor.7 Ekim günü Hamas güçlerinin başlattığı operasyona karşılık veren İsrail, vahşi saldırılarını sürdürüyor.Saldırıların sivil, kadın ve çocukları hedef alması ise dünya çapında tepkiye neden oluyor.Gerilimin başladığı ilk andan itibaren iki tarafı da 'itidalli' davranmaya çağıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan barış için ara buluculuğa hazır olunduğunu da birçok kez vurguladı.Süregelen çatışmalarda akılalmaz saldırılar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e 'Soykırıma varan operasyonları derhal durdurun' çağrısında bulundu.Bir diğer yandan, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de bir insani dram yaşanırken, siviller elektrik, su, yakıt ve gıda eksikliği ile hayatta kalmaya çalışıyor.Sivillerin, hastanelerin, okulların, binaların bombalandığı Gazze'ye yardım için birçok ülke harekete geçti.Ancak İsrail bir süre boyunca Refah Sınır Kapısı'ndan yardım geçişlerine izin vermedi.Günlerde yardım geçişine izin verilmeyen Refah Sınır Kapısı dün saat 10.00'da açıldı.Sınır kapısının açılmasıyla birlikte, dünyanın birçok yerinden gönderilen yardımlar Gazze halkına ulaşmaya başladı.Bir diğer yandan Türkiye, Gazze'ye yardım eli uzattı.Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a yol alacak.20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak.Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.Bir diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yardım uçağını şu ifadelerle açıkladı;Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak.Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.'Bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır'Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır.Fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibimizin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapması planlanmaktadır.Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek!İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli.