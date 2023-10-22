Cumhurbaskani Erdogan, Malezya Basbakani Ibrahim'i kabul etti

Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan, Malezya Basbakani Enver Ibrahim'i kabul etti. Iki liderin görüsmesi Vahdettin Köskü'nde 15.30 siralarinda basladi.Görüsme, basina kapali gerçeklesiyor.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.