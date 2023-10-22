Cumhurbaskani Erdogan, Malezya Basbakani Ibrahim'i kabul etti
Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan, Malezya Basbakani Enver Ibrahim’i Vahdettin Köskü’nde kabul etti. Görüsme, basina kapali gerçeklesiyor.
Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan, Malezya Basbakani Enver Ibrahim'i kabul etti. Iki liderin görüsmesi Vahdettin Köskü'nde 15.30 siralarinda basladi.
Görüsme, basina kapali gerçeklesiyor.
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