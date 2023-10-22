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Bodrum susuz kalıyor! Barajlar kritik seviyede...

Kenti besleyen Mumcular ve Geyik barajlarının kritik seviyeye ulaşması sonucunda bazı mahalleler 10 gündür susuz. Mahalle muhtarı, tankeri ile vatandaşa su vermeye çalışıyor.

Bodrum susuz kalıyor! Barajlar kritik seviyede...
Ekleme: 22.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
Bodrum susuz kalıyor! Barajlar kritik seviyede...
Türkiye’de turizmin göz bebeği olarak nitelendirilen şehirlerden biri de Muğla.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Muğla’nın Bodrum ilçesi bu kez kuraklık alarmıyla gündemde.

Barajlar dibi gördü

Bodrum’u besleyen Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyesi dibi gördü.

Bunun üzerine her 2 barajdan bir süre önce su alımı durduruldu.

Ölü hacim pompalanacak

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri, her 2 barajdaki “ölü hacim” olarak nitelendirilen su seviyesinin pompalar ile çekileceğini, bu yöntem ile Bodrum’a su verileceğin aktardı.

Ekolojik sistem zarar görecek

Ölü hacmin altından su alma çalışmalarıyla buradaki canlı hayatına ve ekolojik sistemin zarar göreceği düşünülüyor.

10 gündür su yok

Bir diğer yandan Çırkan Mahallesi'nde bazı evlerde 10 güne varan su kesintileri yaşandı.

Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, kendisine ait tankerle su kesintilerinin yaşandığı evlere su götürmeye başladı.

Vatandaşlar, tankerden doldurdukları damacana, pet şişe, bidonlarla evlerindeki depolara su taşıdı. Yaşanan su krizi nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bir an önce su sorununa çözüm bulunmasını beklediklerini söyledi.

"2 yıldan beri sesimizi duyuramıyoruz"

10 gündür su akmayan evler olduğunu söyleyen muhtar Coşkun Ünlü şu cümleleri aktardı;

Bodrum genelinde su problemi var. Biz, 2 yıldan beri sesimizi duyuramıyoruz. Bu barajların kuruyacağı belliydi. Belediye ekipleri, 'Ara ara su veriyoruz diyor' ama tazyik olmuyor. Bu nedenle evlerdeki depolar doldurulamıyor. Vatandaş 3-5 saatlik suyla hangi ihtiyacını karşılayacak. Hangi devirde yaşıyoruz. Depolar dolmadan bu insanlar nasıl ihtiyacını giderecek. Bu sadece bizi değil turizmi, esnafı da etkiliyor. Sağlıkla ilgili sıkıntılar da yaşanmaya başladı.

"Temizlik, yemek yapamıyoruz. Çok zor durumdayız"

9 gündür evine su gelmediğini söyleyen Victoria Atiktaş, "Temizlik, yemek yapamıyoruz. Çok zor durumdayız. Yetkilileri arıyoruz ama boşa, çünkü sonuç yok. İyi ki muhtar var, o bize yardımcı oldu, bir tanker getirdi. En azından birkaç gün rahat ederiz. Onun dışında gelip, bizimle ilgilenen derdimizi soran olmadı. En azından haftada bir su versinler depomuzu rahatça dolduralım ona da razıyız" dedi.
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