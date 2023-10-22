Bakan Mehmet Şimşek: Malezya ile ilişkilerimizi daha da ilerletmenin heyecanını yaşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Malezya ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Görüşmelerimiz, hâlihazırda gelişen Türkiye-Malezya ilişkilerinin güçlendirilmesi ve çeşitli bölgesel ve küresel konularda işbirliğinin ilerletilmesi üzerinde yoğunlaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Malezya ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.Malezya Başbakanı ve Malezya Maliya Bakanı ile tanışmaktan mutluluk duyduğuna dikkat çeken Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları ise şöyle:"Görüşmelerimiz, hâlihazırda gelişen Türkiye-Malezya ilişkilerinin güçlendirilmesi ve çeşitli bölgesel ve küresel konularda işbirliğinin ilerletilmesi üzerinde yoğunlaştı. Yakın zamanda ziyarete karşılık verip dostluğumuzu derinleştirip ikili ilişkilerimizi daha da ilerletmenin heyecanını yaşıyoruz."