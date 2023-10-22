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Bakan Koca duyurdu: Gazze halkı için sahra hastaneleri kurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yardım amacıyla Cumrhurbaşkanlığına ait bir uçağın 20 uzman doktor ile birlikte pazar günü Mısır'a hareket edeceğini bildirdi. Bakan Koca, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda sahra hastanelerinin kurulacağını kaydetti.

Bakan Koca duyurdu: Gazze halkı için sahra hastaneleri kurulacak
Ekleme: 22.10.2023 - 00:33 Güncelleme: 22.10.2023 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca duyurdu: Gazze halkı için sahra hastaneleri kurulacak
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç, tıbbi malzemelerle sabah Mısır'a hareket edeceğini belirterek, "Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." ifadesini kullandı.

"EL-ARİSH HAVALİMANI'NDA VE REFAH SINIR KAPISI'NDA SAHRA HASTANELERİ KURULACAK"

Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını ve 20 kişilik uzman ekibin Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Arish Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır."

"İNSANLIĞIN GÖZÜ GAZZE İÇİN HAREKETE GEÇEBİLECEK ÜLKELERDE"

Koca, fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapmasının planlandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek. İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli." ifadesini kullandı.
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