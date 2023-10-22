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Bakan Ersoy, Efes Antik Kenti'nde Alman turizmcilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler arasında Almanya'nın ikinci sırada olduğunu ve bu popülerlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Bakan Ersoy, "Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler arasında Almanya ikinci sırada yer alıyor. Bu popülerlikten dolayı çok mutluyuz" dedi.

Ekleme: 22.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ersoy, Efes Antik Kenti'nde Alman turizmcilerle buluştu
Almanya'nın önde gelen seyahat acentelerinden Schmetterling'in 2023 Kongresi kapsamında, Alman turizmcilerin katılımıyla Efes Antik Kenti'nde bir program düzenlendi. Programa katılarak ziyaretçilere Almanca hitap eden Bakan Ersoy, Almanya'nın Türkiye'nin en önemli turizm pazarlarından biri olduğunu söyledi. Almanya'daki iş ortaklarıyla gerçekleştirdikleri işbirliklerinin her iki taraf için de önemli faydalar sağladığına işaret eden Ersoy, '2023 yılının 8 ayında Türkiye'ye toplam 33,4 milyon yabancı ziyaretçi gelmiştir. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük bir artışı ifade etmektedir. Ocak-ağustos aylarını kapsayan bu dönemde Almanya'dan ülkemize 4,1 milyon ziyaretçi gelmiştir.' dedi.

Türkiye'nin turizm potansiyelini en iyi şekilde geliştirmek, sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturarak doğanın geleceğini korumak ve destinasyonları uluslararası arenada en iyi şekilde pazarlamak için çok çeşitli projeler yürüttüklerini dile getiren Ersoy, dünyanın önde gelen tur operatörleri ve online seyahat acenteleriyle işbirlikleri kurduklarına işaret etti.

Ersoy, Türkiye'nin büyük bir kültürel birikime ve doğal çeşitliliğe sahip bir ülke olduğunu vurgulayarak, ülkenin turizm konseptinin güneş, kum ve denizle sınırlı kalmaması gerektiğini bu nedenle turizmin çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

İZMİR VE BODRUM DA MİCHELİN REHBERİNDE

Konuşmasında İstanbul'un yanı sıra İzmir ve Bodrum'un da Michelin rehberine dahil edildiğine işaret eden Ersoy, 9 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek bir törenle bu rehberin açıklanacağını duyurdu.

Türkiye'nin, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümetler arası anlaşma imzalayan ilk ülke olduğunu belirten Ersoy, ağırlıklı olarak konaklama tesislerini kapsayan programın son aşamasının 2030'da devreye gireceğini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin arkeolojik çalışmalarda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını, kruvaziyer gemiler ve bisiklet turizmi için de çok sevilen bir destinasyon haline geldiğini sözlerine ekledi...
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