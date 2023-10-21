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Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na şok suçlama! 39 milletvekilini CHP’den alıp…

CHP'de kurultaya sayılı günler kala genel başkanlık yarışı kızıştı. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. 8'li koalisyon ortaklarına verilen 'milletvekilliği' üzerinden CHP liderini suçladı. "Yüzde 0,1'lik yüzde 0,7'lik partilere verip, 39 milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermezsin" mesajı yolladı

Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na şok suçlama! 39 milletvekilini CHP’den alıp…
Ekleme: 21.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na şok suçlama! 39 milletvekilini CHP’den alıp…
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz bitmek bilmedi. Genel Başkanlığı boyunca bir kez bile seçim kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki dinmedi. İstifa baskılarına rağmen görevi bırakmayan Kılıçdaroğlu, kurultayı işaret etti.

CHP Grup Başkanı ve Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Özgür Özel de 'değişim' diyerek genel başkanlığını ilan etti. Kasım ayında gerçekleştirilmesi beklenen kurultaya sayılı günler kala genel başkanlık yarışında adaylar vites yükseltti.

Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na şok suçlama! 39 milletvekilini CHP’den alıp…

Antalya'da konuşan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde aldığı kararları eleştirdi.

14 ve 28 Mayıs'ın ardından parti olarak kendilerine gelemediğini söyleyen Özel, 'Müzakereye dayalı pazarlıklarla, bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları, yüzde 0,1'lik yüzde 0,7'lik partilere verip, 39 milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermezsin' dedi.

Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na şok suçlama! 39 milletvekilini CHP’den alıp…

CHP'de uzun yıllardır görevde olan isimlere de seslenen Özel, açık açık 'çekilin' mesajı gönderdi.

Özgür Özel, 'Önceki dönemde yorulduğunu düşündüğünüz, yeterince emek verdiğini düşündüğünüz, bundan sonraki dönemde yenilenme dediğimizde eskiler devam edecek mi dediğiniz arkadaşlarımız, destek verecekler, oy verecekler ancak yönetim kadrolarında yerlerini gençlere verecekler. Yorulmuş ve bundan sonra ki süreçte birazcık artık başkaları mı olsa dediğiniz, herkesin fedakârlık yaptığını göreceksiniz' dedi.

Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na şok suçlama! 39 milletvekilini CHP’den alıp…

Özel'in bu sözleri, genel başkan seçilmesi halinde 3 dönemden fazla millvetkiliiği yapmış CHP'li isimlerin partiden uzaklaştırılacağı iddialarını gündeme getirdi.


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