Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 26°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 30°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 24°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.KARS °C, 17°CParçalı bulutluERZURUM °C, 16°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 24°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu