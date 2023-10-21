  • USD: 27,97 - 28,02
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kentsel dönüşümde yüzde 50+1 dönemi! Teklif, TBMM’ye sunuldu: Salt çoğunluk yeterli olacak

Kentsel dönüşümü hızlandıracak teklif, TBMM'ye sunuldu. Kentsel dönüşüm için salt çoğunluk yeterli olacak. Riskli binaya çilingir ile girilebilecek. Tahliyede gerekirse kolluk kuvveti çağrılacak

Ekleme: 21.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Kentsel dönüşümde yüzde 50+1 dönemi! Teklif, TBMM’ye sunuldu: Salt çoğunluk yeterli olacak
Kentsel Dönüşüm Yasa Teklifi Meclis'e sunuldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmasını da kapsayan teklifin yasalaşmasıyla birlikte, daha önce mal sahiplerinin üçte iki çoğunluğuyla alınan kararların yüzde 50+1 ile alınması hayata geçecek. Teklif şu değişiklikleri içeriyor:

Kentsel dönüşümde yüzde 50+1 dönemi! Teklif, TBMM’ye sunuldu: Salt çoğunluk yeterli olacak

HASARLI BİNALAR HIZLA YIKILACAK: Deprem bölgesindeki illerde hasarlı binaların hızla yıkılması için yargılamadaki bazı süreler kısaltılıyor. Davaların ortalama 170 günde bitmesi ve tehlike oluşturan binaların hızla yıkılması planlanıyor.

YÜZDE 50+1 KURALI: Riskli yapıların dönüştürülmesi sürecinde kararlar salt çoğunlukla yani yüzde 50+1 ile alınabilecek. Mevcut sistemde maliklerin üçte ikisinin karara destek vermesi gerektiği için dönüşüm bir türlü gerçekleştirilemiyordu. Ayrıca yapı ruhsatı alınması da dâhil olmak üzere, mal sahiplerinin tamamının muvafakatiyle yürütülmesi gereken tüm iş ve işlemlerin maliklerin salt çoğunluğu ile alacakları karara istinaden yapılabilmesine de imkân sağlanıyor.

Kentsel dönüşümde yüzde 50+1 dönemi! Teklif, TBMM’ye sunuldu: Salt çoğunluk yeterli olacak

RİSKLİ BİNAYA ÇİLİNGİR İLE GİRİLECEK: Riskli yapıların tespiti malik ya da kiracılar tarafından engellenirse mülki idare amirinden izin alınıp çilingirle binaya girilecek ve gerekli tespit yapılacak. Yine riskli yapıların tahliyesinde, mülki idari amirin izni ve kolluk kuvveti marifetiyle kapalı alanlar açtırılacak ve tahliye yapılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmasına ilişkin esaslar yasaya taşınarak güçlendiriliyor. Dönüşüm alanlarında elektrik, su, doğalgaz işlemlerinin durdurulması gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait birçok yetki de başkanlığa devrediliyor.

YERLEŞİM YERLERİ DE REZERV ALAN: Kentsel dönüşüm için rezerv alan sadece yeni yerler olmayacak. Mevcut yerleşim yerlerindeki alanlar da rezerv yapı olanı olarak belirlenebilecek.

Kentsel dönüşümde yüzde 50+1 dönemi! Teklif, TBMM’ye sunuldu: Salt çoğunluk yeterli olacak

TEBLİĞ KOLAYLAŞIYOR: Riskli yapılara ilişkin tebliğ binanın kapısına asılarak, e-Devlet'ten bildirilerek ya da muhtarlıklarda ilan edilerek yapılmış sayılacak.

MALİ YARDIM YAPILACAK: Anlaşma ile tahliyesi gerçekleştirilen riskli yapıların hak sahiplerine mali yardım yapılabilecek.

90 GÜNLÜK YIKIM SÜRESİ: Riskli yapı olarak tespit edilen yapıların yıktırılması için maliklere tek seferlik 90 güne kadar süre verilebilecek.

ORTAK MÜLKİYET: Dönüşümde yeni binanın borcunu ödeyemeyecek dar gelirli vatandaşlara yönelik kolaylık da getiriliyor. Dar gelirlilerin evleri tapuda hak sahibi ile başkanlık adına paylı mülkiyet esaslarına göre tescil ettirilecek.

GELECEK HAFTA KOMİSYONDA

Kanun teklifiyle ilgili teklifin ilk imza sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ülke genelinde bulunan 36 milyon bağımsız bölümden 6 milyonunun riskli olduğunu, 2 milyonunun ise acil dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin gelecek hafta gerçekleşeceğini, bir sonraki hafta ise teklifin Genel Kurul'a geleceğini söyleyen Güler, riskli yapı tespiti görev hak ve yetkilerinin bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılacağını belirtti.
ABD'li fenomenler katil İsrail askerleri için kurabiye pişirdi!
2024 yılı bütçesinde dikkat çeken detay! 497 milyarlık dev sosyal yardım desteği
İsrail 6.4 milyon Filistinliyi yurtsuz bıraktı! İşte işgalci devletin 75 yıllık zulüm bilançosu
ABD'nin İsrail büyükelçiliği duyurdu! Refah sınır kapısı açılıyor
İşgalci İsrail'den ikinci büyük katliam hazırlığı: Derhal boşaltın! 12 bin sivilin hayatı tehlikede
Dışişleri Bakanlığı'ndan tezkere açıklaması! Yabancı asker polemiğine son noktayı koydular
Bayraktar TB3’ten gökyüzüne ilk adım: Bir test daha başarıyla tamamlandı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz
Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail askerleri erken saatlerde Şam Kapısı'nda beklemeye başladı
Can Ataklı İsrail'i aklamaya çalıştı! Skandal sözler
İki yüzlüsün Avrupa: PKK destekçilerine izin verip Filistin destekçilerini copladılar
İstanbul'u boğazına kadar borç batağına sokan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan festivale 553 milyon liralık harcama
Gazze'de insanlık dramı! Doktorlar yaralara sirke basmak zorunda kaldı
Başkan Erdoğan Aziz Sancar Ödül Törenine videomesaj gönderdi
Ekonomiye güven artıyor! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: OVP şimdiden meyvelerini vermeye başladı
Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak
Biden'dan Gazze'deki katliamı körükleyecek talep : Bu akıllı bir yatırım nesiller boyunca güvenliğimize kar sağlayacak
Gazze sınırında bulunan gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm telefonu: İsrail'de misin?
Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız
Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli fırtına geliyor!

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli fırtına geliyor!

Konutta yeni dönem başlıyor: İzinsiz günlük kiralamaya 100 bin TL ceza kesilecek

Konutta yeni dönem başlıyor: İzinsiz günlük kiralamaya 100 bin TL ceza kesilecek

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı