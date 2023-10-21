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Kana doymayan İsrail'den yeni tehdit! Siviller terörist sayılacak: Hepsini öldüreceğiz

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail güçleri; kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeden binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin de desteğini alan İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. Gazze'den başka gidebilecek yeri olmayan Filistinlileri soykırımla tehdit eden İsrail ordusu, kentin kuzey bölgesini boşaltmayanları "terörist" sayacaklarını ve öldüreceklerini duyurdu.

Kana doymayan İsrail'den yeni tehdit! Siviller terörist sayılacak: Hepsini öldüreceğiz
Ekleme: 21.10.2023 - 18:52 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:53 / Editör: Ozge Selin
Kana doymayan İsrail'den yeni tehdit! Siviller terörist sayılacak: Hepsini öldüreceğiz
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tutarken, Gazzeli sivillere yönelik yeni bir katliam mesajı veren bir çağrıda bulundu.

İsrail ordusu tarafından, 'acil uyarı' başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, bölgedeki sivilleri etnik temizlikle tehdit eden şu ifadelere yer verildi:

'Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir.'

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarı kağıtlarının fotoğraflarını değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde halkın yaklaşık yarısı bölgenin kuzeyinde yaşıyor.

İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne yönelik bir kara harekatını kesin olarak gerçekleşeceğini bildirirken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla insanı güneye gitmeleri için günlerdir uyarıyor.

Kana doymayan İsrail'den yeni tehdit! Siviller terörist sayılacak: Hepsini öldüreceğiz

İSRAİL HASTANEYİ VURMUŞTU

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Kana doymayan İsrail'den yeni tehdit! Siviller terörist sayılacak: Hepsini öldüreceğiz
İsrail ordusu, dün de, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin 'bombalamaya hazırlık olarak' derhal boşaltılmasını istemişti.

İsrail ordusu, bugün de Gazze'nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyarmıştı.

Kana doymayan İsrail'den yeni tehdit! Siviller terörist sayılacak: Hepsini öldüreceğiz

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 12 Hizbullah üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Kana doymayan İsrail'den yeni tehdit! Siviller terörist sayılacak: Hepsini öldüreceğiz
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