İşgalci İsrail'den ikinci büyük katliam hazırlığı: Derhal boşaltın! 12 bin sivilin hayatı tehlikede

- Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu.- İsrail'in, Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 5 merkezin boşaltılmasını istediği belirtildi.- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesine ve her ne şekilde olursa olsun sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını belirtti.- İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin tahliye edilmesini istemesine tepki gösterdi.- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'linin 'güvenli bir şekilde İsrailli yetkililerin elinde olduğunu' bildirdi.- Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, BM Güvenlik Konseyi'nin küresel düzeyde reforma ihtiyacı olduğunu bildirdi.- Tunus Cumhurbaşkanı Said, İsrail'in Gazze'de çocukları öldürdüğüne dikkati çekerek 'Nasıl olur da insanlık, çocukların öldürülmesine, vücutlarının etrafa saçılmasına seyirci kalabilir? Nasıl olur da 2 milyondan fazla insanın suya, tıbbi malzemelere ve en temel yaşam koşullarına erişimi engellenir? Nasıl olur da Filistinliler kendi topraklarında göçe zorlanır ve çadırlarda yaşamaya mahkum edilir? Tüm bunlara rağmen hastanelere veya çadırlara yapılan saldırılar nasıl açıklanabilir?' dedi.- İsrail'in derhal boşaltılmasını istediği Kudüs Hastanesi'nin yönetimi ve sağlık personeli hastaneyi tahliye etmeyi reddederken, Hamas'a bağlı hükümet, ikinci bir hastane katliamı konusunda uyardı.Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı' belirtildi.Açıklamada, 'İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği' kaydedildi.Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.