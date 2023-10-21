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Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

İşgalci İsrail, Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. El Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 471 kişinin ölümüne neden olan işgal devleti, ABD'nin desteğini alarak tüm dünyanın gözü önünde soykırıma imza atıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı. Öte yandan serbest bırakılan ABD'li anne ve kızın fotoğrafı da paylaşıldı.

Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...
Ekleme: 21.10.2023 - 13:39 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...
İşgalci İsrail devleti, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır olmak üzere 342 kişi yaralanmıştı.

ABD'nin desteğini alarak tüm dünyanın gözü önünde soykırıma imza atan işgal güçleri, 'El-Ehli Baptist Hastanesi' katliamına benzer yeni bir katliam yapmak için harekete geçti.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin 'bombalamaya hazırlık olarak' derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.

Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

DÜNYAYA 'ACİL MÜDAHALE' ÇAĞRISI

Kudüs Hastanesi'nde 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu belirtilirken Filistin Kızılayından yapılan açıklamada yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

HAMAS ABD'Lİ İKİ ESİRİ SERBEST BIRAKTI

Yaşanan bub gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu.

Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

'BİDEN VE YÖNETİMİNİN FAŞİST İDDİALARI...'

Ebu Ubeyde, 'Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir.' ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

'BU GELİŞME DOST KATAR DEVLETİ İLE KURULAN İŞBİRLİĞİ SAYESİNDE MÜMKÜN OLMUŞTUR'

Hamas'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Hamas'ın başta Mısır, Katar ve samimi ilişkiler içinde olduğu diğer ülkelerdeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm arabuluculara verdiği taahhüt doğrultusunda, her ikisi de Amerikan vatandaşı olan bir kadın ve kızı bugün Gazze'de serbest bırakılmış ve ardından teslim edilmiştir.

Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

Bu gelişme dost Katar devleti ile kurulan işbirliği sayesinde mümkün olmuştur. Çeşitli arabulucularla işbirliğine dayalı bir yaklaşıma olan bağlılığımızın altını çizmek son derece önemlidir. Bu kararlılığımız, güvenlik koşulları elverdiğince yabancı uyruklu kişilerin geçici gözetim altında serbest bırakılması yönündeki kararımızı hayata geçirme çabalarımız sürerken de devam etmektedir.'

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti

Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Hamas, ABD'li iki rehineyi serbest bıraktı! Esir anne ve kızın fotoğrafı paylaşıldı: Biden ve onun faşist yönetiminin iddiaları...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
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