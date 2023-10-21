Erdoğan'dan Filistin için diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliam ele alındı.Erdoğan, bölgede çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındığı belirtildiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.