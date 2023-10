Dünyanın gözü bu zirvede! Liderlerden peş peşe barış mesajları

İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırıları sürerken bölgedeki ateşi söndürmek için bugün Kahire'de 'Uluslararası Gazze Barış Zirvesi düzenleniyor. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi; "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırıları sürerken bölgedeki ateşi söndürmek için bugün Kahire'de 'Uluslararası Gazze Barış Zirvesi' düzenleniyor. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi; 'Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi.' ifadelerine yer verdi. Zirvede konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 'Masum insanların katledilmesini izleyemeyiz' dedi.Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor.Zirvede ayrıca Katar, Yunanistan, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, İtalya, Güney Afrika ve Güney Kıbrıs liderleri de yer alacak. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Joseph Borrel, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da zirvede bulunuyor.Kahire'de düzenlenen Barış Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan' Filistin'in acısı normalleştiriliyor. İsrail Gazze'de 2 bin kişiyi hapiste tutuyor. Adil bir çözüm bulunmalı. İki devletli çözüm yoluna geri dönülmesi gerekiyor.' dedi.Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;Şu an Filistin'deki durum bir tarjedi, hep öyleydi ancak şimdi daha da kötüleşiyor. Bunu kınamada koşulsuz olmalıyız. İsrail'in sözde zaferlerinin uzun dönemde güvenlik sağlamayacağı onlara anlatılmalı. İsrail bazı ülkelerin güvenliğini açık çek olarak kullanıyor.İsrail'e yapılan askeri yardımlar işgali derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramıyor.Filistin'in acısı normalleştiriliyor. İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor. Bu kriz küresel boyutlarda savaşlar çıkarabilir. Adil bir çözüm bulunmalı. Türkiye çatışmaların durmasını ve Gazze'ye koşulsuz insani yardım gönderilmesini istiyor.İki devletli çözüm yoluna geri dönülmesi gerekiyor. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı. Daha ötesi bir garantör mekanizması olmalı. Türkiye onurlu, adil ve güvenli bir gelecek içn çalışıyor ve bu zirve için Mısır'a teşekkür ediyor.Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, Kahire zirvesindeki liderleri Gazze'deki insani felaketi sonlandıracak ve barışa giden yolu yeniden canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya davet etti.Ürdün Kralı, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin 'savaş suçu' teşkil ettiğini vurguladı ve 'Bu, uluslararası hukukun ve insancıl hukukun açık bir ihlalidir, bu bir savaş suçudur, kuşatılmış ve çaresiz bir halkın toplu olarak cezalandırılmasıdır.' dedi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kahire zirvesinde İsrail saldırılarının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, 'Hastaneler, okullar bombalanıyor. Sivillerin sığındığı yerler bombalanıyor. Bir uyarıda bulunuyoruz, şöyle bir tehlike var; Bizim sivillerimizin yerinden edilme tehlikesi var. Bunu kabul etmeyiz. İlk günden itibaren bunun durdurulmasını ve insani bir koridorun açılmasını istedik. İsrail hükümeti buna izin vermedi. Masum siviller öldürülüyor. İki taraftaki rehinelerin salınmasını istiyoruz. FKÖ Filistin'in tek meşru temsilcisidir. Ortadaki tek çözüm iki devleti çözümü yerine getirmek. Bağımsız Filistin'i kurup başkenti Kudüs olarak seçmektir. BM kararının yerine getirilmesi çağrısında bulunuyorum.' dedi.BM Genel Sekreteri Guterres, yaptığı açıklamada, 'Ciddi derecede insani yardımın Gazze'ye iletilmesi gerekiyor. Bu olayların politik taraflarını da düşünmemiz gerekiyor. Okullara, hastanelere, milyonlarca insanin barındığı yerlere saldırılmaması gerekiyor. Amacımız nettir; Gazze'deki çatışmaların durması ve insani yardımların ulaştırılması. Şu anda yoğun bir şekilde ateşkes çağrısında bulunmamız gerekiyor. Önemli bir şekilde işbirliğine ihtiyacımız var. Bu kabusun bir an önce sona ermesi gerekiyor.' dedi.AB Konsey Başkanı Charles Michel; 'İsrail uluslararası hukuka aykırı davranıyor' dedi.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, yaptığı açıklamada, İşgalin kaldırılmasıyla birlikte özellikle kuşatmanın kaldırılmasını istiyoruz. Ambargo kaldırılmalı. Gazze'ye yardım için uluslararası finansman sağlanmalı. Gazze'nin yeniden kalkındırılması sağlanmalı. Hiç kimse Filistin halkının yerine konuşamaz.' ifadelerini kullandı.Ürdün'ün başkenti Amman'da Mısır, Ürdün, Filistin ve ABD liderlerinin katılımıyla düzenlenecek dörtlü zirvenin Gazze'deki hastane bombalamasının ardından iptal olmasıyla Kahire'deki zirvenin önemi arttı.