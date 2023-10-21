Ceviz ağacı sonu oldu! Metrelerce yükseklikten zemine çakıldı...

Korkunç olay öğle saatlerinde Gümüşhane merkeze bağlı Dörtkonak köyü Sallahlı Mahallesi'nde meydana geldi.Ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıkan Ekrem Turhan, bir süre sonra dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düştü. Turhan'ın vücuduna, düştüğü noktada dik şekilde bulunan ve çevresi telle çevrili demir çubuk saplandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ekrem Turhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.Savcılık incelemesinin ardından Ekrem Turhan'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.