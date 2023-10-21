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Bir kefende 4 cenaze... İşgalci İsrail ölüm saçıyor

İsrail saldırıları sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nde kimlikleri tespit edilemeyen parçalanmış cenazeler toplu mezarlara defnediliyor.

Bir kefende 4 cenaze... İşgalci İsrail ölüm saçıyor
Ekleme: 21.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Bir kefende 4 cenaze... İşgalci İsrail ölüm saçıyor
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesinin bahçesinde toplu mezara defnedilmek üzere bekleyen kimlikleri meçhul cenazelerin görüntülerini Telegram hesabından paylaştı.

Görüntülerde konuşan yetkili, Şifa Hastanesinde ilk toplu defin işleminde 63 cenazenin yer aldığını, şimdi de ikinci toplu defin için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Bir kefende 4 cenaze... İşgalci İsrail ölüm saçıyor

Filistinli yetkili, 'Sağlık Bakanlığı, Evkaf Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı eşliğinde savcılık gözetiminde toplu mezara defni gerçekleştirilecek. Kimlik tespitleri daha sonraki bir zamanda yapılacak. Şu an için elimizdeki sayı 35'ten fazla, sayı artabilir.' diye konuştu.

Bir kefende 4 cenaze... İşgalci İsrail ölüm saçıyor

BİR KEFENDE 4 CENAZE

Cenazelerin arasında biraz büyük bir ceset torbasını işaret eden yetkili, 'Örneğin şu önümdeki torbada tam 4 kişinin cesedi bulunuyor.

Bu gördüğünüz tek kişi değil, 4 kişinin parçalanmış vücutları var bu torbada. Bu torbada 30, 31, 32, 33 numaralı cesetlere ait vücut parçaları bulunuyor. Bu şekilde kayıtla
defnediliyor.' dedi.

Bir kefende 4 cenaze... İşgalci İsrail ölüm saçıyor

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci toplu mezara 43 kimliği bilinmeyen cenazenin defnedildiğini söyledi.



Bir kefende 4 cenaze... İşgalci İsrail ölüm saçıyor
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