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Sultangazi’de kan donduran olay! “Kargonuz var” diyerek çağırdı, kurşun yağdırdı

İstanbul Sultangazi'de kendisini kargocu olarak tanıtan bir kişi, dışarı çağırdığı kadına kurşun yağdırdı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan cadde üzerinde esnaf olan Ramazan Argun, "Silah sesi geldi biz çıktık baktık kadın yerde yatıyordu. Bildiğim kadarıyla eski eşi vurmuş." dedi.

Ekleme: 20.10.2023 - 14:35 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Sultangazi’de kan donduran olay! “Kargonuz var” diyerek çağırdı, kurşun yağdırdıSultangazi'deki olay, sabah saatlerinde Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, Hatun Keskin'in (44) evde olduğu esnada zili çalan bir kişi 'kargonuz var' diyerek kadının aşağıya inmesini istedi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine Hatun Keskin aşağıya indi. Bu sırada talihsiz kadın maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Sultangazi’de kan donduran olay! “Kargonuz var” diyerek çağırdı, kurşun yağdırdı

Hatun Keskin vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının ambulansa taşındığı ve saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sultangazi’de kan donduran olay! “Kargonuz var” diyerek çağırdı, kurşun yağdırdı

'ESKİ KOCASI VURMUŞ'

Cadde üzerinde esnaf olan Ramazan Argun, 'Silah sesi geldi biz çıktık baktık kadın yerde yatıyordu.

Bildiğim kadarıyla eski eşi vurmuş. Şu an vuran kişi firar kaçmış. Nasıl vurduğunu göremedim ama 3 el silah sesi duyduk' ifadelerini kullandı.
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