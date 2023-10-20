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Siyasi partilerin Hazine yardımı tutarları belli oldu

Siyasi partilere gelecek yıl yapılacak Hazine yardımı tutarları netleşti. AK Parti oy oranına göre Hazine yardımından en yüksek tutarı alacak. Devlet yardımı tutarı, seçimde barajı aşan partilerin oy oranlarına göre paylaştırılıyor.

Ekleme: 20.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Siyasi partilerin Hazine yardımı tutarları belli olduSiyasi partilere gelecek yıl yapılacak Hazine yardımı tutarları netleşti...

14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimleri sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni dönemde, 5 siyasi parti grup çatısı altında 15 partinin milletvekilleri yer aldı..

AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.

Seçimde barajı aşan partilerin oy oranlarına göre paylaştırılan Hazine yardımından en yüksek tutarı AK Parti alacak.

Ocak ayında AK Parti'ye 1 milyar 329 milyon lira, CHP'ye 946 milyon lira, MHP'ye 376 milyon lira, İyi Parti'ye 361 milyon lira, Yeşil Sol Parti'ye ise 329 milyon lira Hazine yardımı verilecek.

Yerel seçim nedeniyle 2 katı verilecek

Kanun uyarınca, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor.

Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından 5 siyasi partiye 10 gün içinde ocak ayındaki tutar kadar ikinci bir yardım daha yapılacak.

AK Parti 2 milyar lira, CHP 1 milyar lira, HDP 658 milyon lira alacak

AK Parti Hazine'den toplamda 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İyi Parti 722 milyon lira, Yeşil Sol Parti (HDP) ise 658 milyon lira yardım alacak.

Saadet, DEVA ve Gelecek'in kontenjanlarından seçilen vekillerin CHP'den ayrılması tutarı etkilemeyecek

Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi kontenjanlarından seçilen milletvekillerinin CHP'den ayrılması, partinin aldığı Hazine yardımını etkilemeyecek.
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