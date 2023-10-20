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Şişli'de otomobil yan yattı: Yürümek zorunda kaldılar

İstanbul Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle kaldırıma çarparak yan yattı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. İşe geç kalanlar otobüslerden inerek yürüdü...

Ekleme: 20.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Şişli'de otomobil yan yattı: Yürümek zorunda kaldılar
Kaza, Darülaceze Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada sürücü Muhammet Kahraman araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kahraman, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Sürücü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

OTOBÜSLERDEN İNEN YOLCULAR YÜRÜYEREK İŞE GİTTİ
Kaza nedeniyle Darülaceze Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı. Oluşan trafik nedeniyle araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. İşlerine geç kalan yolcular ise otobüslerden inerek yürümek zorunda kaldı. Yan yatan otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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