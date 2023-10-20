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Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak

Mısır basınında yer alan haberlere göre; Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılması bekleniyor. Sınırın saat kaçta açılacağı ise belirtilmedi. Sınır kapısına İsrail'in hava saldırılarına karşı koruma sağlamak amacıyla göndere BM bayrağı çekilecek. Gazze Şeridi'ne insanı yardımların ulaştırılacağı Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardımların BM tarafından denetleneceği aktarıldı.

Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak
Ekleme: 20.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak
Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılması bekleniyor. Mısır basının Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberlerde, Gazze Şeridi'ne insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtildi. Sınırın saat kaçta açılacağı ise aktarılmadı.

Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak

ABD BAŞKANI BİDEN DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail'den ABD'ye döndüğü sırada uçakta yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

BM TARAFINDAN DENETLENECEK

Sınır kapısına İsrail'in hava saldırılarına karşı koruma sağlamak amacıyla göndere BM bayrağı çekilecek.

Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak

Mısırlı bir yetkili ve Avrupalı bir diplomat basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insanı yardımların ulaştırılacağı Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardımların BM tarafından denetleneceğini aktararak, yardımların sivillere verilmesi ve silahlı gruplar tarafından kullanılmaması için Mısır ve Filistin Kızılayı'nın denetlemeye yardım edeceğini ifade etti.

Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak

Mısırlı yetkili ayrıca, yakıt sıkıntısının çok sayıda hastanenin kapatmasına neden olduğunu dikkat çekerek, Gazze Şeridi'ne yakıt girişi konusunda da İsrail ile müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

DSÖ YARDIMLARI HAZIR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, 'Kamyonlarımız yüklendi ve yola çıkmaya hazır' ifadelerini kullanarak, yardımların yarın teslim edilmesinin umduğunu belirtmişti.

Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak
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Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak
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